Cancelamento de corridas pode trazer prejuízo bilionário para F1; veja valores

A Fórmula 1 pode sofrer um impacto financeiro bilionário caso os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita sejam cancelados em 2026. A estimativa consta em um relatório elaborado pelo banco de investimentos Guggenheim Partners e divulgado pela revista Forbes.

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Segundo o estudo, a retirada das duas etapas do calendário representaria uma perda entre US$ 190 milhões e US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1,01 bilhão a R$ 1,06 bilhão). Desse total, cerca de US$ 80 milhões (R$ 426 milhões) corresponderiam ao EBITDA, indicador financeiro que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

A projeção leva em conta a possibilidade de cancelamento das provas devido à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que tem ampliado a instabilidade no Oriente Médio. Nos últimos episódios, Bahrein e Arábia Saudita foram atingidos por mísseis em represália a ataques contra o território iraniano, aumentando a preocupação com a segurança na região.

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F1: GP do Bahrein em 2019 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Decisão precisa ser rápida

O GP do Bahrein estava programado para ocorrer entre 10 e 12 de abril, logo após o Grande Prêmio da China de F1. Na sequência, o calendário previa o GP da Arábia Saudita, marcado para 17 a 19 de abril. Diante do cenário de incerteza, a categoria deverá definir em breve os próximos passos da temporada.

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De acordo com portais internacionais, não há previsão de substituição imediata para as etapas caso sejam retiradas do calendário. Nesse cenário, a temporada poderia ser reduzida de 24 para 22 corridas, o que esclareceria o impacto financeiro apontado no relatório.

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Conflito afetou logística da temporada

A tensão no Oriente Médio já provoca reflexos na organização da categoria. No início do mês, o fechamento do espaço aéreo em parte da região dificultou o deslocamento de equipes rumo ao GP da Austrália. Além disso, um teste de pneus que seria realizado em Bahrein foi cancelado após um míssil alcançar uma base da Marinha dos Estados Unidos localizada a cerca de 30 km do autódromo.

Apesar da possível exclusão das duas provas, a Fórmula 1 ainda mantém outras etapas programadas no Oriente Médio em 2026. O GP do Catar está previsto para 29 de novembro, enquanto o Circuito de Abu Dhabi deve encerrar a temporada em 6 de dezembro. A decisão sobre a execução dessas corridas dependerá dos próximos capítulos do conflito.

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