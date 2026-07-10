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Cláusula para deixar Red Bull já pode ser usada por Verstappen; entenda

Piloto não cumpriu meta estipulada no contrato com a equipe

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 14:19
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Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné
Max Verstappen atende à imprensa durante o GP da Inglaterra de F1 2026 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Max Verstappen está a um simples passo de deixar a Red Bull, caso escolha esse caminho para sua carreira. O holandês ainda não deixou claras suas intenções publicamente, mas, de acordo com o jornal alemão Bild, o piloto já pode acionar a cláusula que o tira da equipe.

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    O contrato com a Red Bull diz que, para não deixar a escuderia, Verstappen teria que alcançar, no mínimo, a segunda posição do Mundial de Pilotos antes das férias do verão europeu, em agosto. Mas, nesse momento, o holandês é apenas o sétimo colocado, 78 pontos atrás do vice-líder George Russell.

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    Mesmo que Verstappen vença as duas etapas restantes (GP da Bélgica e e GP da Hungria) até a pausa e Russell não pontue, é impossível que ele alcance a segunda posição da tabela, já que há apenas 50 pontos em jogo. Nesse cenário, o holandês já pode acionar a cláusula que o tira da Red Bull.

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    O pódio no GP da Inglaterra, no último final de semana, parecia encaminhado para Max Verstappen até a volta 48. Na perseguição a Lewis Hamilton, então segundo colocado, o piloto escapou na curva Stowe em alta velocidade e foi parar na brita, encerrando sua corrida de forma prematura. Foi o terceiro abandono do piloto na atual temporada.

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    O episódio lembrou o acidente sofrido por Verstappen na classificação do GP da Áustria, no Red Bull Ring. Segundo o holandês, a origem dos dois incidentes está em problemas relacionados ao comportamento da asa traseira.

    Os recorrentes problemas do carro passaram a preocupar Verstappen não apenas pelo impacto no Mundial de Pilotos, mas também pela questão da segurança. O holandês admitiu frustração com a situação e afirmou ainda que precisará de alguns dias para se recuperar antes de voltar o foco para a próxima etapa.

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    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1
    Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

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