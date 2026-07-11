logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo: por que a bandeira da Suíça é diferente das outras?

Bandeira da Suíça é a única com formato diferente entre europeus nesta Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/07/2026 08:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Suíça atinge marco de 72 anos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)
Suíça atinge marco de 72 anos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Em meio a tantas bandeiras espalhadas pelos estádios da Copa do Mundo, uma chama atenção pelo formato pouco comum, a bandeira da Suíça foge do padrão encontrado na maioria dos países e carrega uma característica visual que a torna facilmente reconhecida: ela não é retangular como praticamente todas as outras.

  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    IA faz previsão ousada para Argentina x Suíça e crava placar inusitado

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 horas
  • Os jogadores Messi e Gokhan Inler, durante a partida entre Argentina e Suíça

    Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • Além do formato quadrado, o símbolo suíço também possui uma história ligada à formação do país e às tradições militares. O desenho com uma cruz branca centralizada em um fundo vermelho passou por diferentes momentos até se tornar um dos principais símbolos nacionais da Suíça.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Suíça é a única seleção europeia na Copa do Mundo com formato diferente de bandeira (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Suíça é a única seleção europeia na Copa do Mundo com formato diferente de bandeira (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    O motivo da bandeira da Suíça ter um formato diferente

  • Messi dá soco no ar em comemoração ao gol de virada da Argentina contra o Egito

    Argentina é favorecida na Copa do Mundo? Ex-árbitra avalia

    Fora de Campo
    Há 8 horas
  • Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Jude Bellingham: jovem veterano é o maestro da Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Por que a Globo não exibe Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça hoje (11)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • A principal diferença da bandeira da Suíça está no seu formato quadrangular. Enquanto a maioria dos países utiliza bandeiras retangulares, o modelo suíço mantém proporções iguais entre altura e largura.

    O desenho atual é formado por um fundo vermelho com uma cruz branca no centro. O símbolo tem origem na Idade Média, quando a cruz era utilizada por soldados dos antigos cantões suíços como forma de identificação durante batalhas. Um dos registros mais conhecidos aconteceu na Batalha de Laupen, em 1339.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    Com o passar dos anos, a cruz deixou de ser apenas um símbolo militar e passou a representar a união dos territórios que formaram a Confederação Suíça. A bandeira quadrada foi oficialmente adotada em 1848, mesmo ano em que a Suíça estabeleceu sua Constituição Federal.

    Suíça na Copa do Mundo 2026

    A Suíça chega às quartas de final da Copa do Mundo após uma campanha histórica. A seleção comandada por Murat Yakin avançou na fase de grupos e manteve uma sequência positiva no mata-mata, alcançando uma fase que não atingia desde 1954.

    continua após a publicidade

    Na fase eliminatória, a equipe suíça eliminou a Argélia por 2 a 0 nos 16-avos de final, com gols de Breel Embolo e Dan Ndoye. O resultado garantiu a classificação para a fase seguinte e marcou a terceira vitória consecutiva da seleção no Mundial.

    ➡️Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

    Nas oitavas de final, a Suíça enfrentou a Colômbia. Após empate sem gols no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória suíça por 4 a 3 nas cobranças. Breel Embolo é o artilheiro da Suíça, com marcou dois gols no torneio até o momento, incluindo um na vitória sobre a Argélia.

    continua após a publicidade

    Nas quartas de final, a Suíça terá pela frente a Argentina, atual campeã mundial. O confronto reedita o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, quando os argentinos venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ángel Di María.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Noruega, de Erling Haaland, treina para o jogo com a Inglarerra pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra decidem vaga na semifinal da Copa; veja prováveis escalações

    Há 1 hora
    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé e Tchouaméni vão jogar a semifinal da Copa do Mundo pela França? Entenda

    Há 1 hora
    Harry Kane durante treino da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Sabe tudo sobre Harry Kane? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Suíça: onde nasceu Gianni Infantino, presidente da Fifa?

    Há 1 hora
    Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/07/2026)

    Há 2 horas
    João Pinheiro

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o árbitro de Argentina x Suíça nas quartas da Copa do Mundo?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Maior artilheiro das Copas até 2006, alemão Gerd Müller usou o número na seleção&nbsp;

    Artilheiro da Copa de 1970: Gerd Müller, da Alemanha

    Harry Kane e Erling Haaland celebram gols na Copa do Mundo

    Kane x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo

    Lionel Scaloni em coletiva na véspera do jogo entre Argentina e Suíça, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina abre o jogo sobre físico de Messi e comenta declaração de Yamal

    Thomas Tuchel é treinador da Inglaterra na Copa do Mundo

    Tuchel pede coragem à Inglaterra contra Noruega na Copa

    Lisandro Martínez conversa com a imprensa antes do jogo entre Argentina e Suíça, pela Copa do Mundo

    Lisandro Martínez cobra elenco da Argentina após sustos na Copa do Mundo

    Ståle Solbakken é técnhico da Noruega na Copa do Mundo

    Técnico da Noruega descarta amplo favoritismo da Inglaterra: 'Não grande'

    Irmão de Yamal na classificação da Espanha

    Irmão de Yamal volta a viralizar em classificação da Espanha na Copa

    Cuti Romero em treino da Argentina antes do jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Romero responde Courtois e alerta Argentina: 'Precisamos melhorar'

    Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa

    Colômbia condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do Mundo