Copa do Mundo: por que a bandeira da Suíça é diferente das outras? Bandeira da Suíça é a única com formato diferente entre europeus nesta Copa

Em meio a tantas bandeiras espalhadas pelos estádios da Copa do Mundo, uma chama atenção pelo formato pouco comum, a bandeira da Suíça foge do padrão encontrado na maioria dos países e carrega uma característica visual que a torna facilmente reconhecida: ela não é retangular como praticamente todas as outras.

Além do formato quadrado, o símbolo suíço também possui uma história ligada à formação do país e às tradições militares. O desenho com uma cruz branca centralizada em um fundo vermelho passou por diferentes momentos até se tornar um dos principais símbolos nacionais da Suíça.

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Suíça é a única seleção europeia na Copa do Mundo com formato diferente de bandeira (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O motivo da bandeira da Suíça ter um formato diferente

A principal diferença da bandeira da Suíça está no seu formato quadrangular. Enquanto a maioria dos países utiliza bandeiras retangulares, o modelo suíço mantém proporções iguais entre altura e largura.

O desenho atual é formado por um fundo vermelho com uma cruz branca no centro. O símbolo tem origem na Idade Média, quando a cruz era utilizada por soldados dos antigos cantões suíços como forma de identificação durante batalhas. Um dos registros mais conhecidos aconteceu na Batalha de Laupen, em 1339.

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Com o passar dos anos, a cruz deixou de ser apenas um símbolo militar e passou a representar a união dos territórios que formaram a Confederação Suíça. A bandeira quadrada foi oficialmente adotada em 1848, mesmo ano em que a Suíça estabeleceu sua Constituição Federal.

Suíça na Copa do Mundo 2026

A Suíça chega às quartas de final da Copa do Mundo após uma campanha histórica. A seleção comandada por Murat Yakin avançou na fase de grupos e manteve uma sequência positiva no mata-mata, alcançando uma fase que não atingia desde 1954.

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Na fase eliminatória, a equipe suíça eliminou a Argélia por 2 a 0 nos 16-avos de final, com gols de Breel Embolo e Dan Ndoye. O resultado garantiu a classificação para a fase seguinte e marcou a terceira vitória consecutiva da seleção no Mundial.

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Nas oitavas de final, a Suíça enfrentou a Colômbia. Após empate sem gols no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória suíça por 4 a 3 nas cobranças. Breel Embolo é o artilheiro da Suíça, com marcou dois gols no torneio até o momento, incluindo um na vitória sobre a Argélia.

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Nas quartas de final, a Suíça terá pela frente a Argentina, atual campeã mundial. O confronto reedita o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, quando os argentinos venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ángel Di María.

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