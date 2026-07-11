Argentina é favorecida na Copa do Mundo? Ex-árbitra avalia Hermanos disputam as quartas de final neste sábado (11)

A classificação da Argentina sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo reacendeu uma discussão que tem acompanhado a atual campeã mundial durante o torneio: afinal, a equipe de Lionel Messi tem sido favorecida pela arbitragem? Nas redes sociais, internautas voltaram a levantar suspeitas após novas decisões polêmicas no duelo contra os egípcios. Em entrevista ao Lance!, a ex-árbitra Renata Ruel analisou os principais lances da partida e apontou falta de critério da arbitragem de campo e do VAR.

Um dos primeiros episódios discutidos aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Messi desperdiçou um pênalti sofrido por Tagliafico. Para Renata, a penalidade foi bem marcada, já que o defensor egípcio errou o tempo da disputa e atingiu o corpo do jogador argentino.

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— Foi pênalti. O jogador perdeu o tempo da bola e vai no corpo do atacante — avaliou Renata Ruel.

A principal reclamação do Egito, porém, veio quando a seleção africana vencia por 1 a 0. A equipe chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado após intervenção do VAR por uma suposta falta em Lisandro Martínez no início da jogada. Na visão de Renata, o árbitro de vídeo até poderia analisar o lance dentro do protocolo, por se tratar de uma roubada de bola que originou um gol, mas a decisão de campo deveria ter sido mantida.

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— O árbitro adotou um critério alto de marcação de faltas e, no campo, entendeu como disputa legal a roubada de bola do Egito. Dentro do protocolo do VAR, foi um lance em que o árbitro de vídeo podia interferir, por ser na roubada de bola, o lance ter verticalidade e sair o gol. A questão é que não foi um erro claro e óbvio para essa interferência. Era um lance de interpretação, e o árbitro não estava marcando esse tipo de contato no campo de jogo. A decisão de campo deveria ter sido mantida, e o gol validado — explicou.

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Messi cumprimenta Lo Celso após classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ELSA/ AFP)

Outro lance que gerou protesto egípcio aconteceu na origem do terceiro gol argentino. O Egito reclamou de pênalti em Salah antes da jogada que terminou em gol da Argentina. Renata, no entanto, entendeu que não houve infração no atacante.

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— Não houve pênalti no Salah. Há uma disputa de bola, o contato no pé do Salah é prudente, o atacante já estava dobrando o corpo, e não foi esse contato que o desequilibrou. Assim como não deveria ter sido marcada a falta na origem do gol anulado do Egito, não deveria marcar pênalti nesse lance. A questão é que isso mostra a falta de critérios da arbitragem no campo e no VAR — afirmou.

Questionada sobre a percepção de que quase todos os jogos da Argentina na Copa tiveram decisões favoráveis, Renata evitou falar em favorecimento deliberado, mas reconheceu que a equipe argentina foi beneficiada por marcações importantes ao longo da competição. Para a ex-árbitra, o torneio tem sido marcado por um número elevado de polêmicas.

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— Não dá para negar que a Argentina teve decisões favoráveis nessa Copa. Messi era para ter sido expulso, houve falta clara no início do gol da Argentina contra a Áustria, e o gol do Egito foi mal anulado. Acredito que seja a Copa do Mundo mais recheada de polêmicas de arbitragem dos últimos tempos, com muitos erros técnicos no campo e no VAR. O cartão anulado do Balogun ajuda ainda mais a colocar a credibilidade do torneio em atenção — concluiu.

Dentro de campo, a Argentina venceu o Egito por 3 a 2 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. A classificação, no entanto, ficou marcada também pela atuação da arbitragem e pela nova onda de críticas nas redes sociais sobre decisões que favoreceram os argentinos.