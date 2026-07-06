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Verstappen perde a paciência com a Red Bull na F1: 'De saco cheio'

Holandês voltou a criticar a equipe após abandonar o GP da Inglaterra no domingo (5)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 16:46
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Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1
Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Peter Powell/POOL/AFP)

A vitoriosa parceria entre Max Verstappen e a Red Bull parece viver um momento de desgaste. Entre problemas na pista e críticas constantes ao carro, a relação atravessa uma fase delicada na temporada 2026 da Fórmula 1. Neste domingo (5), o holandês voltou a abandonar uma disputa por posições importantes, o que gerou uma nova onda de reclamações sobre o desempenho do RB22.

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    O pódio no GP da Inglaterra parecia encaminhado para Verstappen até a volta 48. Na perseguição a Lewis Hamilton, então segundo colocado, o tetracampeão mundial escapou na curva Stowe em alta velocidade e foi parar na brita, encerrando sua corrida de forma prematura. Foi o terceiro abandono do piloto na atual temporada.

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    O episódio lembrou o acidente sofrido por Verstappen na classificação do GP da Áustria, no Red Bull Ring. Segundo o holandês, a origem dos dois incidentes está em problemas relacionados ao comportamento da asa traseira, que compromete a estabilidade do carro em curvas de alta velocidade.

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    • — Era como na Áustria. Um defeito diferente, digamos, mas o mesmo resultado. Ao fazer a curva, a asa traseira não está totalmente acoplada. Você perde muita pressão aerodinâmica por causa disso e simplesmente sai da pista — afirmou Verstappen, em entrevista ao "Viaplay".

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    Os recorrentes problemas do carro passaram a preocupar Verstappen não apenas pelo impacto no Mundial de Pilotos, mas também pela questão da segurança. O holandês admitiu frustração com a situação e afirmou que precisará de alguns dias para se recuperar antes de voltar o foco para a próxima etapa.

    — Chega um ponto em que isso se torna extremamente perigoso, porque você pode realmente se machucar. Tive sorte na Áustria e tive sorte aqui, mas é por isso que acabamos ficando de saco cheio disso. Eu seria uma pessoa muito zen se estivesse otimista com o que aconteceu novamente neste fim de semana. Preciso de alguns dias para reiniciar e tentar outra vez — completou.

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    O vínculo de Max Verstappen com a Red Bull se estende até a F1 2028, com cláusulas de rescisão que dependem do desempenho da equipe na temporada. Em 2026, o acordo teria como meta que o tetracampeão fosse o segundo colocado do Mundial de Pilotos até a pausa do calendário, após o GP da Hungria, em julho. Caso o objetivo não for atingido, o piloto pode rescindir o contrato sem custos.

    A duas corridas das férias de meio de temporada, o tetracampeão mundial é o sétimo colocado na classificação, 78 pontos atrás do vice-líder George Russell, o que torna impossível o cumprimento da meta estabelecida.

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    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1
    Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

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