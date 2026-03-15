Kimi Antonelli fica 1 volta de alcançar feito de Ayrton Senna na F1

Kimi Antonelli nunca escondeu sua idolatria e carinho por Ayrton Senna dentro e fora das pistas. Neste domingo (15), um feito impressionante do brasileiro chegou perto de ser batido pelo jovem da Mercedes. De fã a piloto da Fórmula 1, o italiano ficou uma volta de conquistar um Grand Chelem (ou Grand Slam) na vitória durante o GP da China – sua primeira na categoria.

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Mas, afinal, o que é um Grand Chelem? Na Fórmula 1, o termo é usado quando um piloto consegue dominar completamente um fim de semana de corrida: conquista a pole position, lidera todas as voltas da prova, marca a volta mais rápida e ainda vence a corrida. É um feito raro no esporte, já que exige desempenho absoluto do piloto e do carro do início ao fim do Grande Prêmio.

Apenas um vacilo de Antonelli na China

O domínio da Mercedes na temporada de 2026 voltou a ser confirmado no fim de semana do GP da China, entre os dias 13 e 15 de março. Dessa vez, foi Kimi Antonelli quem liderou a equipe alemã no topo do pelotão. Apesar da vitória de George Russell na corrida sprint, o jovem italiano surpreendeu na classificação e seguiu impressionando na corrida principal.

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Na parte final da classificação, Antonelli registrou a primeira volta rápida e manteve o bom desempenho ao longo da sessão. A pole position foi, então, confirmada com um tempo de 1m32s064. Para a corrida de domingo, era necessário apenas se manter na frente para garantir a vitória – o que não aconteceu graças a Lewis Hamilton.

A largada excepcional do heptacampeão mundial tirou a liderança de Antonelli na primeira volta da prova. Embora o italiano tenha retomado a ponta logo em seguida, foi Hamilton quem abriu a volta seguinte. Com 55 voltas lideradas de 56 disputadas, a vitória inédita não rendeu ao piloto da Mercedes um Grand Slam.

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➡️ Vitória inédita de Antonelli e sete abandonos marcam GP da China na F1 2026

Feito de Senna aconteceu há 40 anos

O primeiro Grand Chelem de Ayrton Senna aconteceu no GP de Portugal de 1985, quando garantiu sua primeira vitória na Fórmula 1. Naquela ocasião, o brasileiro, então piloto da Lotus F1 Team, conquistou a pole position no sábado e dominou completamente a corrida disputada sob forte chuva. Senna liderou todas as voltas, marcou a volta mais rápida e cruzou a linha de chegada com ampla vantagem, garantindo sua primeira vitória na categoria.

A atuação rapidamente entrou para a história da Fórmula 1. Em condições extremamente difíceis, Senna mostrou um controle impressionante do carro e abriu grande vantagem sobre os adversários, deixando para trás nomes experientes do grid. O desempenho foi tão dominante que muitos consideram aquela corrida um dos maiores exemplos do talento do brasileiro em pistas molhadas — e o primeiro capítulo de uma carreira marcada por atuações históricas.

Ayrton Senna vence em Estoril sua primeira prova na F1 (Foto: Divulgação)

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