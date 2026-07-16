Norris perde 10 posições no grid do GP da Bélgica após troca na McLaren Construtora opta por mudança estratégica antes da etapa europeia

Lando Norris terá um desafio extra no GP da Bélgica de Fórmula 1. A McLaren confirmou nesta quinta-feira que instalará uma nova unidade de eletrônica de potência no carro do britânico, decisão que resultará em uma punição de 10 posições no grid de largada em Spa-Francorchamps.

A troca acontece porque a equipe ultrapassará o limite de componentes permitido pelo regulamento da categoria. Será a quarta unidade utilizada por Norris na temporada, uma acima da cota disponível para o campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Problemas de confiabilidade motivaram mudança

A decisão da McLaren é consequência de uma série de falhas registradas nas unidades fornecidas pela Mercedes-AMG High Performance Powertrains ao longo de 2026.

A primeira unidade apresentou um problema terminal no GP da China, impedindo Norris de largar na corrida. Já a segunda, introduzida no Japão, precisou ser retirada após apresentar falhas durante os treinos livres, obrigando a equipe a recorrer à terceira e última unidade disponível dentro do limite regulamentar.

continua após a publicidade

Embora o componente utilizado no Japão tenha sido recuperado após reparos, ele voltou a apresentar problemas durante o segundo treino livre do GP de Mônaco e acabou definitivamente retirado da rotação da equipe.

Em comunicado oficial, a McLaren detalhou o histórico dos componentes utilizados pelo piloto britânico e explicou os motivos que levaram à nova substituição.

continua após a publicidade

➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

Spa é considerado o melhor local para cumprir a punição

A escolha pelo GP da Bélgica não foi por acaso. A equipe entende que o circuito de Spa-Francorchamps oferece mais oportunidades de ultrapassagem em comparação com as etapas seguintes do calendário, como Hungria e Holanda, reduzindo o impacto esportivo da perda de posições no grid.

Além disso, a nova unidade de eletrônica incorpora atualizações de confiabilidade desenvolvidas pela Mercedes desde a introdução da versão anterior.

continua após a publicidade

Segundo a McLaren, a terceira unidade, utilizada desde o GP de Miami, não apresentou falhas. Ainda assim, as melhorias implementadas pela fabricante alemã fizeram a equipe optar pela troca antecipada do componente, mesmo com a penalização inevitável.

Norris no Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

McLaren quer evitar novas punições em 2026

A expectativa da equipe britânica é utilizar a nova unidade pelo restante da temporada, reduzindo os riscos de novos problemas mecânicos e evitando outras punições relacionadas à troca de componentes.

continua após a publicidade

Os desafios de confiabilidade, aliás, não ficaram restritos à McLaren. A Mercedes também enfrentou dificuldades com seus motores em outras equipes clientes ao longo do ano. Um dos casos mais recentes foi o abandono de Kimi Antonelli no GP da Espanha, provocado por uma falha mecânica.

Atualmente, Norris ocupa a quinta colocação no Mundial de Pilotos, com 97 pontos. A McLaren acredita que os avanços no desempenho do carro e a maior confiabilidade da nova unidade serão fundamentais para manter o britânico na disputa pelas primeiras posições do campeonato na segunda metade da temporada.

continua após a publicidade

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições