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Norris perde 10 posições no grid do GP da Bélgica após troca na McLaren

Construtora opta por mudança estratégica antes da etapa europeia

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 11:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lando Norris fala durante evento de golfe da McLaren em Coconut Grove, na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)
Lando Norris fala durante evento de golfe da McLaren em Coconut Grove, na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)

Lando Norris terá um desafio extra no GP da Bélgica de Fórmula 1. A McLaren confirmou nesta quinta-feira que instalará uma nova unidade de eletrônica de potência no carro do britânico, decisão que resultará em uma punição de 10 posições no grid de largada em Spa-Francorchamps.

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    • A troca acontece porque a equipe ultrapassará o limite de componentes permitido pelo regulamento da categoria. Será a quarta unidade utilizada por Norris na temporada, uma acima da cota disponível para o campeonato.

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    Problemas de confiabilidade motivaram mudança

    A decisão da McLaren é consequência de uma série de falhas registradas nas unidades fornecidas pela Mercedes-AMG High Performance Powertrains ao longo de 2026.

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    • A primeira unidade apresentou um problema terminal no GP da China, impedindo Norris de largar na corrida. Já a segunda, introduzida no Japão, precisou ser retirada após apresentar falhas durante os treinos livres, obrigando a equipe a recorrer à terceira e última unidade disponível dentro do limite regulamentar.

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    Embora o componente utilizado no Japão tenha sido recuperado após reparos, ele voltou a apresentar problemas durante o segundo treino livre do GP de Mônaco e acabou definitivamente retirado da rotação da equipe.

    Em comunicado oficial, a McLaren detalhou o histórico dos componentes utilizados pelo piloto britânico e explicou os motivos que levaram à nova substituição.

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    Spa é considerado o melhor local para cumprir a punição

    A escolha pelo GP da Bélgica não foi por acaso. A equipe entende que o circuito de Spa-Francorchamps oferece mais oportunidades de ultrapassagem em comparação com as etapas seguintes do calendário, como Hungria e Holanda, reduzindo o impacto esportivo da perda de posições no grid.

    Além disso, a nova unidade de eletrônica incorpora atualizações de confiabilidade desenvolvidas pela Mercedes desde a introdução da versão anterior.

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    Segundo a McLaren, a terceira unidade, utilizada desde o GP de Miami, não apresentou falhas. Ainda assim, as melhorias implementadas pela fabricante alemã fizeram a equipe optar pela troca antecipada do componente, mesmo com a penalização inevitável.

    Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026
    Norris no Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

    McLaren quer evitar novas punições em 2026

    A expectativa da equipe britânica é utilizar a nova unidade pelo restante da temporada, reduzindo os riscos de novos problemas mecânicos e evitando outras punições relacionadas à troca de componentes.

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    Os desafios de confiabilidade, aliás, não ficaram restritos à McLaren. A Mercedes também enfrentou dificuldades com seus motores em outras equipes clientes ao longo do ano. Um dos casos mais recentes foi o abandono de Kimi Antonelli no GP da Espanha, provocado por uma falha mecânica.

    Atualmente, Norris ocupa a quinta colocação no Mundial de Pilotos, com 97 pontos. A McLaren acredita que os avanços no desempenho do carro e a maior confiabilidade da nova unidade serão fundamentais para manter o britânico na disputa pelas primeiras posições do campeonato na segunda metade da temporada.

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