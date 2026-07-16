Leitura labial revela discussão de Bellingham e Messi durante semifinal Inglaterra disputará o terceiro lugar contra a França neste sábado (18)

Bellingham para um lado, e Messi para outro, grandes nomes da Inglaterra e da Argentina se enfrentaram em um duelo digno de semifinal de Copa do Mundo. A partida terminou em 2 a 1 para a seleção sul-americana, que, com uma ótima atuação, conseguiu a virada sobre os ingleses. O que chamou atenção durante o confronto foi uma discussão entre os camisas 10.

Por meio das redes sociais, Velloso publicou um vídeo com a leitura labial da discussão entre Jude Bellingham e Lionel Messi. O vídeo traz a leitura em espanhol e em português.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Discussão de Bellingham e Messi durante confronto decisivo

O dublador revelou uma reclamação do inglês com Lionel Messi, cobrando uma falta marcada em favor do argentino: "você está errado, onde você viu falta? Não foi!". O capitão sul-americano não gostou e rebateu de forma irônica: "em mim não foi falta? Você está vendo o que?"

Como foi Inglaterra x Argentina

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina começou disputada, com forte marcação, muitas faltas e um bate-boca logo nos primeiros minutos. Apesar do equilíbrio na posse de bola, as chances claras foram raras no primeiro tempo. Enzo Fernández quase marcou para a Argentina em um chute de fora da área, enquanto os ingleses assustaram em bolas paradas, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

Na etapa final, a Argentina voltou melhor e criou boas oportunidades, mas Jordan Pickford evitou o gol. Mesmo assim, a Inglaterra saiu na frente com Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. Os argentinos aumentaram a pressão e empataram aos 41 minutos com um golaço de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez cabecear o gol da virada por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final contra a Espanha.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade