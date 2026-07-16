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Leitura labial revela discussão de Bellingham e Messi durante semifinal

Inglaterra disputará o terceiro lugar contra a França neste sábado (18)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/07/2026 10:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Eliminado, Bellingham enfrentará companheiro de equipe na disputa pelo terceiro lugar (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Eliminado, Bellingham enfrentará companheiro de equipe na disputa pelo terceiro lugar (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Bellingham para um lado, e Messi para outro, grandes nomes da Inglaterra e da Argentina se enfrentaram em um duelo digno de semifinal de Copa do Mundo. A partida terminou em 2 a 1 para a seleção sul-americana, que, com uma ótima atuação, conseguiu a virada sobre os ingleses. O que chamou atenção durante o confronto foi uma discussão entre os camisas 10.

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    • Por meio das redes sociais, Velloso publicou um vídeo com a leitura labial da discussão entre Jude Bellingham e Lionel Messi. O vídeo traz a leitura em espanhol e em português.

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    • O dublador revelou uma reclamação do inglês com Lionel Messi, cobrando uma falta marcada em favor do argentino: "você está errado, onde você viu falta? Não foi!". O capitão sul-americano não gostou e rebateu de forma irônica: "em mim não foi falta? Você está vendo o que?"

    Como foi Inglaterra x Argentina

    A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina começou disputada, com forte marcação, muitas faltas e um bate-boca logo nos primeiros minutos. Apesar do equilíbrio na posse de bola, as chances claras foram raras no primeiro tempo. Enzo Fernández quase marcou para a Argentina em um chute de fora da área, enquanto os ingleses assustaram em bolas paradas, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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    Na etapa final, a Argentina voltou melhor e criou boas oportunidades, mas Jordan Pickford evitou o gol. Mesmo assim, a Inglaterra saiu na frente com Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. Os argentinos aumentaram a pressão e empataram aos 41 minutos com um golaço de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez cabecear o gol da virada por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final contra a Espanha.

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    Dublador revelou discussão de Bellingham e Messi durante confronto (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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