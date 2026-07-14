logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Chefe da Mercedes freia comparações de Antonelli com Ayrton Senna

Toto Wolff elogiou o desempenho do italiano na temporada 2026 da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 13:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Kimi Antonelli e Ayrton Senna (Foto: AFP)
Kimi Antonelli e Ayrton Senna (Foto: AFP)

Toto Wolff pediu cautela ao comentar as comparações entre Kimi Antonelli e Ayrton Senna. O chefe da Mercedes reconheceu a excelente fase vivida pelo italiano na temporada 2026 da Fórmula 1, mas afirmou que o piloto ainda está no início de sua trajetória na categoria e precisa continuar evoluindo antes de ser colocado ao lado de grandes nomes da história.

  • Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

    Fórmula 1
    Há 1 semana
  • Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Fórmula 1
    Há 1 semana
  • Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026

    Fórmula 1
    Há 1 semana

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Antonelli lidera o campeonato de pilotos após as nove primeiras etapas da temporada. O jovem da Mercedes soma cinco vitórias em 2026 e ainda venceu a corrida Sprint do GP da Inglaterra, desempenho que o colocou no centro das atenções no paddock.

    continua após a publicidade

    Apesar do início dominante, a vantagem do italiano na liderança diminuiu nas últimas corridas. Depois de abrir 66 pontos de frente após o GP de Mônaco, Antonelli viu a diferença cair para 25 pontos em razão de problemas mecânicos enfrentados pela Mercedes.

    ➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

  • Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa

    Fora de Campo
    Há 18 minutos
  • Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Fora de Campo
    Há 31 minutos
  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Problemas reduziram vantagem no campeonato

    No GP da Espanha, em Barcelona, o italiano abandonou a prova quando ocupava a segunda colocação devido a uma falha no carro. Já em Silverstone, um problema no protetor da roda comprometeu sua corrida quando ele perseguia Charles Leclerc pela liderança nas voltas finais.

    continua após a publicidade

    Segundo Wolff, a rápida evolução de Antonelli faz parte de um planejamento traçado pela Mercedes desde a estreia do piloto na Fórmula 1, em 2025. O dirigente explicou que a primeira temporada serviria principalmente como período de adaptação à categoria.

    — Sabíamos que ele precisaria de um ano para se adaptar e evoluir, porque a Fórmula 1 é um mundo completamente diferente das categorias de base. Ele precisava aprender a lidar com a categoria e também com os compromissos com patrocinadores e a imprensa — afirmou Wolff.

    continua após a publicidade

    O dirigente destacou ainda que o desempenho apresentado em 2026 superou até mesmo as expectativas mais otimistas da equipe alemã.

    — O plano sempre foi evoluir no segundo ano, e ele fez isso, pilotando em um nível muito alto e conquistando resultados extraordinários. Neste momento, ele está superando até nossas expectativas mais otimistas, mas não pode se acomodar — acrescentou.

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Wolff pede equilíbrio entre Antonelli e Senna

    Mesmo impressionado com os resultados do italiano, o chefe da Mercedes descartou qualquer comparação com Ayrton Senna neste momento e reforçou a necessidade de paciência com o desenvolvimento do piloto.

    continua após a publicidade

    — Todos estão exaltando Kimi. Eu sempre peço equilíbrio. Não podemos compará-lo a Ayrton Senna, que conquistou três títulos e é um dos pilotos mais icônicos da história. Kimi venceu cinco corridas, deixem que ele continue crescendo — concluiu Wolff.

    🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Fórmula 1

    Alonso ficará fora do primeiro treino do GP da Bélgica

    Há 26 minutos
    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1

    Fórmula 1

    Clima ameaça GP da Bélgica e pode marcar estreia da F1 2026 na chuva

    Há 2 horas
    Lando Norris no festival de Goodwood (Foto: Divulgação/ McLaren)

    Fórmula 1

    Lando Norris bate com carro histórico da McLaren em Goodwood

    Há 3 horas
    Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    Fórmula 1

    Bortoleto chega embalado ao GP da Bélgica após fim de jejum

    Há 4 horas
    Franco Colapinto chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

    Fórmula 1

    Equipe da F1 manda recado a piloto argentino: 'Se for bom o suficiente'

    Há 20 horas
    Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

    Fórmula 1

    Quem é Rafa Câmara, brasileiro cotado na F1 em 2027?

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Gabriel Bortoleto na garagem da Audi antes do GP da Austrália de Fórmula 1

    Equipe de Bortoleto projeta título na F1: 'Muito além de 2026'

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

    O piloto brasileiro da equipe Trident, Rafael Câmara, comemora a vitória após o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 3, no Circuito de Albert Park, em Melbourne

    Brasil ganha novo piloto na Fórmula 1 em 2027 com aposta da Haas, diz site italiano

    Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    Hamilton cobra reação da Ferrari na luta pelo título

    Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026

    McLaren descarta Verstappen em 2027 e futuro do tetracampeão segue indefinido

    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Ayrton Senna é reconhecido como Herói da Pátria

    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Cláusula para deixar Red Bull já pode ser usada por Verstappen; entenda

    Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

    Agente de Piastri na F1 comenta sobre possível saída da McLaren

    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Capacete de Senna é vendido por mais de R$ 3,4 milhões em leilão

    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Bortoleto sonha com novo brasileiro na F1: 'O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar'

    Lando Norris - McLaren - Fórmula 1 - F1 - GP de Abu Dhabi

    Piloto da McLaren encerra vínculo com a Fórmula 1

    O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026

    Gabriel Bortoleto responde a Fernando Alonso: 'É assim que as coisas são agora'

    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Além de Bortoleto, Brasil terá novo piloto na F1 em 2027, diz jornalista

    Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Piloto da F1 'dispensa' equipe de Bortoleto: 'Me deixar em paz'