Chefe da Mercedes freia comparações de Antonelli com Ayrton Senna Toto Wolff elogiou o desempenho do italiano na temporada 2026 da Fórmula 1

Toto Wolff pediu cautela ao comentar as comparações entre Kimi Antonelli e Ayrton Senna. O chefe da Mercedes reconheceu a excelente fase vivida pelo italiano na temporada 2026 da Fórmula 1, mas afirmou que o piloto ainda está no início de sua trajetória na categoria e precisa continuar evoluindo antes de ser colocado ao lado de grandes nomes da história.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antonelli lidera o campeonato de pilotos após as nove primeiras etapas da temporada. O jovem da Mercedes soma cinco vitórias em 2026 e ainda venceu a corrida Sprint do GP da Inglaterra, desempenho que o colocou no centro das atenções no paddock.

continua após a publicidade

Apesar do início dominante, a vantagem do italiano na liderança diminuiu nas últimas corridas. Depois de abrir 66 pontos de frente após o GP de Mônaco, Antonelli viu a diferença cair para 25 pontos em razão de problemas mecânicos enfrentados pela Mercedes.

➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

Problemas reduziram vantagem no campeonato

No GP da Espanha, em Barcelona, o italiano abandonou a prova quando ocupava a segunda colocação devido a uma falha no carro. Já em Silverstone, um problema no protetor da roda comprometeu sua corrida quando ele perseguia Charles Leclerc pela liderança nas voltas finais.

continua após a publicidade

Segundo Wolff, a rápida evolução de Antonelli faz parte de um planejamento traçado pela Mercedes desde a estreia do piloto na Fórmula 1, em 2025. O dirigente explicou que a primeira temporada serviria principalmente como período de adaptação à categoria.

— Sabíamos que ele precisaria de um ano para se adaptar e evoluir, porque a Fórmula 1 é um mundo completamente diferente das categorias de base. Ele precisava aprender a lidar com a categoria e também com os compromissos com patrocinadores e a imprensa — afirmou Wolff.

continua após a publicidade

O dirigente destacou ainda que o desempenho apresentado em 2026 superou até mesmo as expectativas mais otimistas da equipe alemã.

— O plano sempre foi evoluir no segundo ano, e ele fez isso, pilotando em um nível muito alto e conquistando resultados extraordinários. Neste momento, ele está superando até nossas expectativas mais otimistas, mas não pode se acomodar — acrescentou.

Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Wolff pede equilíbrio entre Antonelli e Senna

Mesmo impressionado com os resultados do italiano, o chefe da Mercedes descartou qualquer comparação com Ayrton Senna neste momento e reforçou a necessidade de paciência com o desenvolvimento do piloto.

continua após a publicidade

— Todos estão exaltando Kimi. Eu sempre peço equilíbrio. Não podemos compará-lo a Ayrton Senna, que conquistou três títulos e é um dos pilotos mais icônicos da história. Kimi venceu cinco corridas, deixem que ele continue crescendo — concluiu Wolff.

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.