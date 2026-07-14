Alonso ficará fora do primeiro treino do GP da Bélgica Piloto reserva da Aston Martin assume o carro do espanhol em Spa-Francorchamps e completa a cota obrigatória da equipe

Jak Crawford vai substituir Fernando Alonso no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps. Será a segunda vez na temporada 2026 que o piloto reserva da Aston Martin assume o lugar do bicampeão mundial em uma sessão oficial. A primeira participação do norte-americano ocorreu no GP do Japão.

Com a atividade em Spa, Alonso completa as duas cessões obrigatórias de seu carro para pilotos novatos previstas pelo regulamento da Fórmula 1. Assim, a Aston Martin não pretende retirar o espanhol de nenhum outro treino livre ao longo do restante da temporada.

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Já a terceira participação obrigatória de Crawford em treinos livres deverá acontecer no carro de Lance Stroll. O canadense já cumpriu uma das duas sessões exigidas ao ceder o assento durante o GP da Áustria.

GP da Bélgica antecede grande pacote de atualizações

A escolha do GP da Bélgica para a ausência de Alonso também faz parte do planejamento técnico da Aston Martin. A etapa em Spa será a última antes da introdução do primeiro grande pacote de atualizações da equipe, previsto para o GP da Hungria.

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Na sequência, o GP dos Países Baixos deve marcar a estreia da nova unidade de potência da Honda, um dos principais projetos da parceria entre as duas marcas para a nova era da Fórmula 1.

Com Adrian Newey liderando o desenvolvimento do projeto internamente apelidado de "AMR26 B", a equipe considera fundamental contar com o máximo de tempo de pista de Alonso a partir de Hungaroring para acelerar a evolução do carro e avaliar o desempenho das novas peças.

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Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

Alonso busca reação na temporada

A Aston Martin vive uma temporada abaixo das expectativas em 2026. A equipe britânica chegou a ser superada em desempenho pela estreante Cadillac em algumas etapas do campeonato, aumentando a pressão por uma reação no segundo semestre.

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