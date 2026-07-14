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Clima ameaça GP da Bélgica e pode marcar estreia da F1 2026 na chuva

Previsão indica possibilidade durante os três dias de atividades em Spa-Francorchamps

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 11:43
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1
Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

A Fórmula 1 pode viver no GP da Bélgica o primeiro fim de semana competitivo da temporada 2026 com pista molhada. A previsão do tempo para Spa-Francorchamps aponta alta probabilidade de chuva durante os três dias de atividades, o que colocaria à prova pela primeira vez os carros da nova geração em condições reais de corrida.

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    Até o momento, nenhum treino, classificação ou corrida da temporada foi disputado sob chuva intensa. Os poucos contatos dos pilotos com os modelos de 2026 em pista molhada ocorreram apenas durante a pré-temporada ou em testes específicos de desenvolvimento de pneus promovidos pela Pirelli.

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    Experiência restrita aos testes

    Entre os pilotos que já tiveram contato com os carros de 2026 em condições de chuva estão Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad. As atividades, porém, aconteceram em shakedowns ou sessões privadas, sem o contexto competitivo de um fim de semana de Grande Prêmio.

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    • O GP do Canadá chegou perto de proporcionar esse cenário. Antes da largada, uma garoa atingiu o circuito, mas a maior parte do grid optou pelos pneus slicks, já que o asfalto permaneceu em condições adequadas para compostos de pista seca.

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    Previsão aponta chuva no GP da Bélgica

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira e sábado em Spa-Francorchamps. Para a corrida de domingo, marcada para as 15h no horário local, a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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    Conhecido pelas rápidas mudanças climáticas e pelo impacto das condições meteorológicas no resultado das provas, Spa-Francorchamps pode voltar a ser palco de decisões estratégicas importantes e oferecer o primeiro grande teste dos carros de 2026 em pista molhada.

    Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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