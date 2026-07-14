Clima ameaça GP da Bélgica e pode marcar estreia da F1 2026 na chuva Previsão indica possibilidade durante os três dias de atividades em Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 pode viver no GP da Bélgica o primeiro fim de semana competitivo da temporada 2026 com pista molhada. A previsão do tempo para Spa-Francorchamps aponta alta probabilidade de chuva durante os três dias de atividades, o que colocaria à prova pela primeira vez os carros da nova geração em condições reais de corrida.

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Até o momento, nenhum treino, classificação ou corrida da temporada foi disputado sob chuva intensa. Os poucos contatos dos pilotos com os modelos de 2026 em pista molhada ocorreram apenas durante a pré-temporada ou em testes específicos de desenvolvimento de pneus promovidos pela Pirelli.

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Experiência restrita aos testes

Entre os pilotos que já tiveram contato com os carros de 2026 em condições de chuva estão Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad. As atividades, porém, aconteceram em shakedowns ou sessões privadas, sem o contexto competitivo de um fim de semana de Grande Prêmio.

O GP do Canadá chegou perto de proporcionar esse cenário. Antes da largada, uma garoa atingiu o circuito, mas a maior parte do grid optou pelos pneus slicks, já que o asfalto permaneceu em condições adequadas para compostos de pista seca.

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Previsão aponta chuva no GP da Bélgica

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira e sábado em Spa-Francorchamps. Para a corrida de domingo, marcada para as 15h no horário local, a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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Conhecido pelas rápidas mudanças climáticas e pelo impacto das condições meteorológicas no resultado das provas, Spa-Francorchamps pode voltar a ser palco de decisões estratégicas importantes e oferecer o primeiro grande teste dos carros de 2026 em pista molhada.

Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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