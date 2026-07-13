Equipe da F1 manda recado a piloto argentino: 'Se for bom o suficiente' Franco Colapinto tem futuro indefinido na Fórmula 1 a partir de 2027

A silly season – período marcado por rumores e especulações sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 – ainda nem começou oficialmente, mas os bastidores já estão a todo vapor. De Max Verstappen na McLaren a um novo brasileiro na categoria, as especulações também chegaram à Alpine, que parece insatisfeita com Franco Colapinto. Em meio às dúvidas sobre o futuro da dupla de pilotos, o chefe da equipe, Steve Nielsen, avaliou o início da temporada 2026 do argentino.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Bem, todos nós queremos mais. Acho que o Franco é um piloto que teve um começo lento, ouso dizer. Ele está melhorando, sim, já teve boas atuações nesta temporada. Em Miami, foi bem. Na China, foi bem. Ele está melhorando. Acho que ele está lá por mérito próprio e, quando chegar a hora, tomaremos a decisão. Se for bom o suficiente, ele ficará; se não, haverá uma opção melhor. É assim que funciona a F1 — disse Nielsen.

continua após a publicidade

Colapinto tem contrato com a Alpine até o fim desta temporada, ao contrário do companheiro Pierre Gasly, que segue garantido até 2028. Além da duração do vínculo, a pressão sobre o argentino também está ligada à diferença de desempenho em relação ao francês. Enquanto Colapinto soma apenas 18 pontos e ocupa a 13ª posição no Mundial de Pilotos, Gasly aparece em nono lugar, com 42.

Nielsen destacou, porém, que Colapinto vem apresentando evolução ao longo da temporada. Segundo o dirigente, a disputa interna com Gasly ficou mais equilibrada em alguns momentos, embora isso ainda não tenha se refletido na classificação do campeonato.

continua após a publicidade

— Acho que a regularidade dele, principalmente nas corridas, está muito melhor do que antes, assim como a capacidade de se manter próximo de Pierre. No ano passado, ele fez algo parecido, mas nosso carro era tão ruim que era difícil distinguir o que era bom do que era ruim. Neste ano, porém, houve momentos em que ele esteve à altura de Pierre, e é bom ver isso — completou.

➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG) na F1 (Foto: Reprodução/Alpine)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.