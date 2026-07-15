Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada
No início de 2026, a categoria precisou cancelar os GPs do Bahren e da Arábia Saudita
A temporada de 2026 começou embalada com três etapas até a pausa forçada da Fórmula 1, que ficou sem corridas em abril. Com a guerra no Oriente Médio em escalada, a categoria foi obrigada a adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. Após o cessar-fogo firmado entre as partes envolvidas, a reta final do calendário parecia garantida. No entanto, os acontecimentos geopolíticos dos últimos dias voltaram a colocar em dúvida a realização das provas na região.
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Na manhã desta quarta-feira (15), o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou, por meio das redes sociais, que realizou uma nova série de ataques contra o Irã. A ofensiva reforça o fim da trégua na região e reacende as preocupações com a segurança no Oriente Médio. Diante desse cenário, cresce a possibilidade de que a Fórmula 1 volte a enfrentar dificuldades para disputar corridas no local, repetindo o que aconteceu no início da temporada.
Desta vez, as provas afetadas seriam as duas últimas do calendário: os GPs do Catar e de Abu Dhabi, ambos realizados no Oriente Médio, assim como as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita. Caso os eventos também sejam cancelados, a temporada deixará de ter o recorde de 24 corridas e passará a contar com apenas 20 etapas — o menor calendário da Fórmula 1 desde 2020, quando a pandemia da Covid-19 obrigou a categoria a reduzir significativamente o número de provas.
Caso a mudança seja confirmada, o encerramento da temporada também será antecipado em duas semanas, já que as corridas ameaçadas são justamente as que fecham o campeonato. Assim, o GP de Las Vegas, marcado para os dias 20 a 22 de novembro, passaria a ser a última etapa do Mundial de 2026.
Calendário da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Cancelado
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Cancelado
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
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GP do Bahrein estava perto de voltar
A expectativa era alta nos bastidores da Fórmula 1 para que, ao menos, uma das duas etapas canceladas – disputa que tem o GP do Bahrein como favorito – pudesse retornar ao calendário ainda em 2026. No início de julho, o presidente Stefano Domenicali acreditava que um "encaixe" poderia ser feito para a categoria voltar a ter 23 etapas.
Entretanto, a nova escalada do conflito praticamente inviabiliza esse cenário, reduzindo as chances de um eventual retorno ao Bahrein. Caso o quadro de insegurança permaneça até o fim do ano, a Fórmula 1 deve priorizar a integridade de equipes, pilotos e funcionários, mantendo fora do calendário todas as etapas localizadas na região. Assim, o Mundial de 2026 poderá terminar de forma antecipada.
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