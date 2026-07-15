logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada

No início de 2026, a categoria precisou cancelar os GPs do Bahren e da Arábia Saudita

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:53
Favorite o Lance! no Google
f1-logo-red-on-white_Easy-Resize.com
Logo oficial da Fórmula (Foto: Divulgação)

A temporada de 2026 começou embalada com três etapas até a pausa forçada da Fórmula 1, que ficou sem corridas em abril. Com a guerra no Oriente Médio em escalada, a categoria foi obrigada a adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. Após o cessar-fogo firmado entre as partes envolvidas, a reta final do calendário parecia garantida. No entanto, os acontecimentos geopolíticos dos últimos dias voltaram a colocar em dúvida a realização das provas na região.

  • Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

    Max Verstappen está arrependido de não ter ido à Mercedes na F1, diz Steiner

    Fórmula 1
    Há 4 horas
  • O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Ferrari prepara mudanças para o GP da Bélgica

    Fórmula 1
    Há 1 dia
  • Kimi Antonelli e Ayrton Senna (Foto: AFP)

    Chefe da Mercedes freia comparações de Antonelli com Ayrton Senna

    Fórmula 1
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Na manhã desta quarta-feira (15), o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou, por meio das redes sociais, que realizou uma nova série de ataques contra o Irã. A ofensiva reforça o fim da trégua na região e reacende as preocupações com a segurança no Oriente Médio. Diante desse cenário, cresce a possibilidade de que a Fórmula 1 volte a enfrentar dificuldades para disputar corridas no local, repetindo o que aconteceu no início da temporada.

    continua após a publicidade

    Desta vez, as provas afetadas seriam as duas últimas do calendário: os GPs do Catar e de Abu Dhabi, ambos realizados no Oriente Médio, assim como as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita. Caso os eventos também sejam cancelados, a temporada deixará de ter o recorde de 24 corridas e passará a contar com apenas 20 etapas — o menor calendário da Fórmula 1 desde 2020, quando a pandemia da Covid-19 obrigou a categoria a reduzir significativamente o número de provas.

  • Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Gêmeo? Conheça irmão mais novo de Jude Belingham no futebol

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026

    Vai ter 'maldição'? Mick Jagger comparece em Inglaterra x Argentina

    Fora de Campo
    Há 15 minutos
  • Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha, saindo de campo correndo durante o intervalo na partida contra o Paraguai, que eliminou os alemães na Copa do Mundo.

    Copa do Mundo chega à reta final com 32% dos técnicos de saída; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos

    • Caso a mudança seja confirmada, o encerramento da temporada também será antecipado em duas semanas, já que as corridas ameaçadas são justamente as que fecham o campeonato. Assim, o GP de Las Vegas, marcado para os dias 20 a 22 de novembro, passaria a ser a última etapa do Mundial de 2026.

    continua após a publicidade

    Calendário da F1 2026

    DataEtapaLocal

    6 a 8 de março

    GP da Austrália

    Melbourne, Austrália

    13 a 15 de março

    GP da China (com sprint)

    Xangai, China

    27 a 29 de março

    GP do Japão

    Suzuka, Japão

    Cancelado

    GP do Bahrein

    Sakhir, Bahrein

    Cancelado

    GP da Arábia Saudita

    Jeddah, Arábia Saudita

    1 a 3 de maio

    GP de Miami (com sprint)

    Miami, EUA

    22 a 24 de maio

    GP do Canadá (com sprint)

    Montreal, Canadá

    5 a 7 de junho

    GP de Mônaco

    Monte Carlo, Mônaco

    12 a 14 de junho

    GP de Barcelona-Catalunha

    Barcelona, Espanha

    26 a 28 de junho

    GP da Áustria

    Spielberg, Áustria

    3 a 5 de julho

    GP da Grã-Bretanha (com sprint)

    Silverstone, Reino Unido

    17 a 19 de julho

    GP da Bélgica

    Spa-Francorchamps, Bélgica

    24 a 26 de julho

    GP da Hungria

    Budapeste, Hungria

    21 a 23 de agosto

    GP da Holanda (com sprint)

    Zandvoort, Holanda

    4 a 6 de setembro

    GP da Itália

    Monza, Itália

    11 a 13 de setembro

    GP da Espanha

    Madrid, Espanha

    24 a 26 de setembro

    GP do Azerbaijão

    Baku, Azerbaijão

    9 a 11 de outubro

    GP de Singapura (com sprint)

    Singapura

    23 a 25 de outubro

    GP dos Estados Unidos

    Austin, EUA

    30 de out a 1 de nov

    GP da Cidade do México

    Cidade do México, México

    6 a 8 de novembro

    GP de São Paulo

    São Paulo, Brasil

    19 a 21 de novembro

    GP de Las Vegas

    Las Vegas, EUA

    27 a 29 de novembro

    GP do Catar

    Lusail, Catar

    4 a 6 de dezembro

    GP de Abu Dhabi

    Abu Dhabi, EAU

    ➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

    GP do Bahrein estava perto de voltar

    A expectativa era alta nos bastidores da Fórmula 1 para que, ao menos, uma das duas etapas canceladas – disputa que tem o GP do Bahrein como favorito – pudesse retornar ao calendário ainda em 2026. No início de julho, o presidente Stefano Domenicali acreditava que um "encaixe" poderia ser feito para a categoria voltar a ter 23 etapas.

    Entretanto, a nova escalada do conflito praticamente inviabiliza esse cenário, reduzindo as chances de um eventual retorno ao Bahrein. Caso o quadro de insegurança permaneça até o fim do ano, a Fórmula 1 deve priorizar a integridade de equipes, pilotos e funcionários, mantendo fora do calendário todas as etapas localizadas na região. Assim, o Mundial de 2026 poderá terminar de forma antecipada.

    continua após a publicidade
    Charles Leclerc, acelera no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
    Charles Leclerc em ação na pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

    🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

    Fórmula 1

    Max Verstappen está arrependido de não ter ido à Mercedes na F1, diz Steiner

    Há 4 horas
    O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Fórmula 1

    Ferrari prepara mudanças para o GP da Bélgica

    Há 1 dia
    Kimi Antonelli e Ayrton Senna (Foto: AFP)

    Fórmula 1

    Chefe da Mercedes freia comparações de Antonelli com Ayrton Senna

    Há 1 dia
    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Fórmula 1

    Alonso ficará fora do primeiro treino do GP da Bélgica

    Há 1 dia
    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1

    Fórmula 1

    Clima ameaça GP da Bélgica e pode marcar estreia da F1 2026 na chuva

    Há 1 dia
    Lando Norris no festival de Goodwood (Foto: Divulgação/ McLaren)

    Fórmula 1

    Lando Norris bate com carro histórico da McLaren em Goodwood

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    Bortoleto chega embalado ao GP da Bélgica após fim de jejum

    Franco Colapinto chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

    Equipe da F1 manda recado a piloto argentino: 'Se for bom o suficiente'

    Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

    Rafa Câmara é o brasileiro cotado para entrar F1 em 2027

    Gabriel Bortoleto na garagem da Audi antes do GP da Austrália de Fórmula 1

    Equipe de Bortoleto projeta título na F1: 'Muito além de 2026'

    Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

    Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

    O piloto brasileiro da equipe Trident, Rafael Câmara, comemora a vitória após o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 3, no Circuito de Albert Park, em Melbourne

    Brasil ganha novo piloto na Fórmula 1 em 2027 com aposta da Haas, diz site italiano

    Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    Hamilton cobra reação da Ferrari na luta pelo título

    Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026

    McLaren descarta Verstappen em 2027 e futuro do tetracampeão segue indefinido

    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Ayrton Senna é reconhecido como Herói da Pátria

    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Cláusula para deixar Red Bull já pode ser usada por Verstappen; entenda

    Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

    Agente de Piastri na F1 comenta sobre possível saída da McLaren

    Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992

    Capacete de Senna é vendido por mais de R$ 3,4 milhões em leilão

    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Bortoleto sonha com novo brasileiro na F1: 'O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar'