Calendário da F1 pode perder mais duas etapas até fim da temporada No início de 2026, a categoria precisou cancelar os GPs do Bahren e da Arábia Saudita

A temporada de 2026 começou embalada com três etapas até a pausa forçada da Fórmula 1, que ficou sem corridas em abril. Com a guerra no Oriente Médio em escalada, a categoria foi obrigada a adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. Após o cessar-fogo firmado entre as partes envolvidas, a reta final do calendário parecia garantida. No entanto, os acontecimentos geopolíticos dos últimos dias voltaram a colocar em dúvida a realização das provas na região.

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Na manhã desta quarta-feira (15), o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou, por meio das redes sociais, que realizou uma nova série de ataques contra o Irã. A ofensiva reforça o fim da trégua na região e reacende as preocupações com a segurança no Oriente Médio. Diante desse cenário, cresce a possibilidade de que a Fórmula 1 volte a enfrentar dificuldades para disputar corridas no local, repetindo o que aconteceu no início da temporada.

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Desta vez, as provas afetadas seriam as duas últimas do calendário: os GPs do Catar e de Abu Dhabi, ambos realizados no Oriente Médio, assim como as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita. Caso os eventos também sejam cancelados, a temporada deixará de ter o recorde de 24 corridas e passará a contar com apenas 20 etapas — o menor calendário da Fórmula 1 desde 2020, quando a pandemia da Covid-19 obrigou a categoria a reduzir significativamente o número de provas.

Caso a mudança seja confirmada, o encerramento da temporada também será antecipado em duas semanas, já que as corridas ameaçadas são justamente as que fecham o campeonato. Assim, o GP de Las Vegas, marcado para os dias 20 a 22 de novembro, passaria a ser a última etapa do Mundial de 2026.

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Calendário da F1 2026

Data Etapa Local 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Cancelado GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Cancelado GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU

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GP do Bahrein estava perto de voltar

A expectativa era alta nos bastidores da Fórmula 1 para que, ao menos, uma das duas etapas canceladas – disputa que tem o GP do Bahrein como favorito – pudesse retornar ao calendário ainda em 2026. No início de julho, o presidente Stefano Domenicali acreditava que um "encaixe" poderia ser feito para a categoria voltar a ter 23 etapas.

Entretanto, a nova escalada do conflito praticamente inviabiliza esse cenário, reduzindo as chances de um eventual retorno ao Bahrein. Caso o quadro de insegurança permaneça até o fim do ano, a Fórmula 1 deve priorizar a integridade de equipes, pilotos e funcionários, mantendo fora do calendário todas as etapas localizadas na região. Assim, o Mundial de 2026 poderá terminar de forma antecipada.

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Charles Leclerc em ação na pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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