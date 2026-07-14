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Ferrari prepara mudanças para o GP da Bélgica

Equipe italiana aposta em nova configuração para enfrentar as longas retas de Spa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

A Ferrari levará um pacote de mudanças aerodinâmicas para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, com o objetivo de aumentar a velocidade do SF-26 nas longas retas do circuito. A principal aposta da equipe italiana é reduzir a carga aerodinâmica do carro, estratégia que inclui a retirada do sistema FTM (Flick Tail Mode) e a estreia de uma nova configuração da asa conhecida como "macarena".

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    A decisão marca a primeira vez em 2026 que a Scuderia deixará de utilizar o FTM. O sistema, baseado em um escapamento único que aumenta a carga aerodinâmica traseira, também provoca uma perda de potência no motor 067/6 devido ao bloqueio parcial do escape. Sem o recurso em Spa, a Ferrari espera recuperar cerca de sete cavalos de potência e melhorar o desempenho nas retas do circuito belga.

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    A mudança faz parte da nova direção de desenvolvimento adotada pela equipe após o GP da Áustria. Sob o comando do diretor técnico Loic Serra, a Ferrari passou a priorizar configurações com menor arrasto aerodinâmico em pistas de alta velocidade, como Spa-Francorchamps.

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    • Nova asa deve render ganho de velocidade à Ferrari

    Além do abandono do FTM, a Ferrari também prepara uma nova versão da asa "macarena". A atualização aumenta a abertura entre os flaps e o perfil principal da peça, o que pode proporcionar um ganho estimado de até 11 km/h ao final das retas.

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    A Scuderia é atualmente a única equipe a ter conseguido desenvolver uma solução estável para o sistema. Rivais como Red Bull e McLaren ainda enfrentam dificuldades para extrair desempenho semelhante.

    Na Red Bull, problemas no fechamento dos flaps resultaram em dois acidentes envolvendo Max Verstappen: um durante a classificação do GP da Áustria e outro no GP da Grã-Bretanha. Os episódios levaram a FIA a abrir uma investigação sobre o funcionamento do dispositivo.

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    Já a McLaren segue trabalhando em sua própria versão da solução, mas ainda sem alcançar a eficiência desejada pelos engenheiros liderados por Rob Marshall.

    Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

    Chuva pode influenciar

    Outra possibilidade estudada pela Ferrari é a utilização de um assoalho mais baixo durante o fim de semana em Spa. A escolha, porém, dependerá das condições climáticas.

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    As previsões indicam chance de chuva para o GP da Bélgica, cenário comum em Spa-Francorchamps e que pode obrigar a equipe a rever parte do pacote planejado para a corrida.

    Nos preparativos para a etapa, a Ferrari manteve o cronograma completo de testes no simulador, apesar dos rumores sobre uma possível redução das atividades. Charles Leclerc e os pilotos de desenvolvimento participaram das sessões, enquanto Lewis Hamilton não esteve presente nos trabalhos virtuais.

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    Um dos focos da preparação foi a gestão de energia, considerada uma das mais complexas do calendário da Fórmula 1 devido às características do traçado belga.

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