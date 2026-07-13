Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica A etapa em Spa-Francorchamps acontece entre os dias 17 e 19 de julho

Perto das férias de verão, a Fórmula 1 chega a reta final da fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio da Bélgica é a oitava das nove etapas que antecedem a tradicional pausa. A disputa abre nova rodada dupla, após uma semana sem corrida.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Qual será a próxima etapa da F1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Bélgica durante os dias 17 a 19 de junho. A prova é realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, que receberá a décima etapa do calendário. Essa será a oitava de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

continua após a publicidade

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell voltou para a segunda posição e, agora, acumula 154 pontos. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147.

E os horários do GP da Bélgica?

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 18 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 19 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Lando Norris na volta de formação do grid do GP da Bélgica na F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.