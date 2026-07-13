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Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

A etapa em Spa-Francorchamps acontece entre os dias 17 e 19 de julho

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 08:41
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Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Oscar Piastri no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Perto das férias de verão, a Fórmula 1 chega a reta final da fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio da Bélgica é a oitava das nove etapas que antecedem a tradicional pausa. A disputa abre nova rodada dupla, após uma semana sem corrida.

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    Qual será a próxima etapa da F1?

    Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Bélgica durante os dias 17 a 19 de junho. A prova é realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, que receberá a décima etapa do calendário. Essa será a oitava de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

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    • Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell voltou para a segunda posição e, agora, acumula 154 pontos. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147.

    E os horários do GP da Bélgica?

    SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 18 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 19 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Lando Norris na volta de formação do grid do GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Lando Norris na volta de formação do grid do GP da Bélgica na F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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