Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica
A etapa em Spa-Francorchamps acontece entre os dias 17 e 19 de julho
Perto das férias de verão, a Fórmula 1 chega a reta final da fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio da Bélgica é a oitava das nove etapas que antecedem a tradicional pausa. A disputa abre nova rodada dupla, após uma semana sem corrida.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Qual será a próxima etapa da F1?
Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Bélgica durante os dias 17 a 19 de junho. A prova é realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, que receberá a décima etapa do calendário. Essa será a oitava de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 179 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell voltou para a segunda posição e, agora, acumula 154 pontos. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 147.
E os horários do GP da Bélgica?
SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)
SÁBADO, 18 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
DOMINGO, 19 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fórmula 1
Brasil ganha novo piloto na Fórmula 1 em 2027 com aposta da Haas, diz site italianoHá 17 horas
Fórmula 1
Hamilton cobra reação da Ferrari na luta pelo títuloHá 1 dia
Fórmula 1
McLaren descarta Verstappen em 2027 e futuro do tetracampeão segue indefinidoHá 1 dia
Fórmula 1
Ayrton Senna é reconhecido como Herói da PátriaHá 1 dia
Fórmula 1
Cláusula para deixar Red Bull já pode ser usada por Verstappen; entendaHá 2 dias
Fórmula 1
Agente de Piastri na F1 comenta sobre possível saída da McLarenHá 2 dias
Mais LANCE!