1' – Alexis Mac Allister atinge Elliot Anderson por trás logo aos 51 segundos de jogo.

2' – Leandro Paredes empurra Jude Bellingham pelas costas sem disputar a bola.

3' – Enzo Fernández chega atrasado em Anderson e o acerta com o antebraço na nuca.

6' – Giuliano Simeone atinge Anderson por trás na disputa de bola.

11' – Enzo Fernández faz entrada dura sobre Anderson, sem marcação de falta.

12' – Paredes bloqueia o caminho de Morgan Rogers durante a recomposição defensiva.

14' – Após ser empurrado por Jordan Pickford, Giuliano Simeone cai atingindo as pernas do goleiro.

16' – Paredes faz entrada forte, mas na bola, sobre Jude Bellingham.

16' – Giuliano Simeone derruba Anthony Gordon próximo à linha lateral.

25' – Mesmo advertido pelo árbitro, Giuliano Simeone volta a bloquear Pickford em cobrança de escanteio. A arbitragem marca falta de ataque.

29' – Reece James e Alexis Mac Allister protagonizam dividida dura, com o argentino chegando primeiro à bola.

32' – Bellingham escapa de Giuliano Simeone, mas acaba atingido nas pernas por Enzo Fernández.

34' – Marc Guehi se antecipa a Giuliano Simeone e recebe contato na cabeça e nas pernas.

35' – Nahuel Molina acerta Bellingham por trás, mas o árbitro não marca falta.

37' – Após sofrer falta de Elliot Anderson, Lionel Messi, caído no gramado, acerta Djed Spence com o pé.

37' – Harry Kane leva a mão à boca ao reclamar do cartão amarelo recebido por Anderson. Paredes e Mac Allister pedem sua expulsão, embora, segundo o jornal, não houvesse fundamento para isso.

42' – Morgan Rogers escapa em contra-ataque e é puxado por Lisandro Martínez, que recebe cartão amarelo.

45+1' – Quando a Inglaterra iria reiniciar o jogo, uma segunda bola é lançada ao gramado a partir do banco argentino, interrompendo a partida.

45+3' – Paredes levanta demais o pé em disputa com Reece James.

Intervalo – Messi e Enzo Fernández cercam o árbitro Ismail Elfath para reclamar da arbitragem e continuam protestando até a entrada do túnel.

48' – Ao cair, Messi segura Jude Bellingham pelo pescoço e derruba o inglês.

51' – Cristian Romero recebe cartão amarelo por agarrar Bellingham e impedir um contra-ataque.

53' – Giuliano Simeone dá um tapa no rosto de Djed Spence, mas não é advertido.

59' – Romero se choca com Pickford durante uma saída do goleiro inglês, que acaba caindo.

74' – Messi faz falta dura em Djed Spence.

85' – Após o gol de empate da Argentina, Romero comemora gritando no rosto de Jordan Pickford.

89' – Com John Stones caído no gramado, jogadores argentinos cercam novamente o árbitro para reclamar.

90+1' – Gonzalo Montiel empurra Jude Bellingham durante contra-ataque inglês e depois grita em seu rosto.

90+7' – Emiliano Martínez segura uma bola aérea e cai no gramado para gastar tempo, sorrindo para os adversários.

Final da partida – A comemoração argentina gera confusão. Dean Henderson empurra Emiliano Martínez, Morgan Rogers se envolve em um tumulto e Bellingham acerta a cabeça do reserva Valentín Barco.