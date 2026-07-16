Jornal inglês lista '31 truques sujos' da Argentina em semifinal da Copa
The Telegraph critica postura da seleção argentina na semifinal do Mundial e detalha 31 lances considerados antidesportivos durante a vitória sobre a Inglaterra.
A vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo na Inglaterra. Um dia após a derrota por 2 a 1, o jornal britânico The Telegraph publicou um levantamento apontando 31 supostos "truques sujos" usados pela equipe comandada por Lionel Scaloni durante a partida.
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Segundo a publicação da Inglaterra, a Argentina recorreu a uma série de atitudes para interromper o ritmo da semifinal, pressionar a arbitragem e desestabilizar emocionalmente os jogadores ingleses. O veículo afirma que esse comportamento foi determinante para a reação da Albiceleste, que virou o placar e garantiu vaga na decisão contra a Espanha.
Os 31 'truques sujos' apontados pelo The Telegraph
De acordo com o jornal britânico, estes foram os 31 lances considerados antidesportivos durante a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo:
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- 1' – Alexis Mac Allister atinge Elliot Anderson por trás logo aos 51 segundos de jogo.
- 2' – Leandro Paredes empurra Jude Bellingham pelas costas sem disputar a bola.
- 3' – Enzo Fernández chega atrasado em Anderson e o acerta com o antebraço na nuca.
- 6' – Giuliano Simeone atinge Anderson por trás na disputa de bola.
- 11' – Enzo Fernández faz entrada dura sobre Anderson, sem marcação de falta.
- 12' – Paredes bloqueia o caminho de Morgan Rogers durante a recomposição defensiva.
- 14' – Após ser empurrado por Jordan Pickford, Giuliano Simeone cai atingindo as pernas do goleiro.
- 16' – Paredes faz entrada forte, mas na bola, sobre Jude Bellingham.
- 16' – Giuliano Simeone derruba Anthony Gordon próximo à linha lateral.
- 25' – Mesmo advertido pelo árbitro, Giuliano Simeone volta a bloquear Pickford em cobrança de escanteio. A arbitragem marca falta de ataque.
- 29' – Reece James e Alexis Mac Allister protagonizam dividida dura, com o argentino chegando primeiro à bola.
- 32' – Bellingham escapa de Giuliano Simeone, mas acaba atingido nas pernas por Enzo Fernández.
- 34' – Marc Guehi se antecipa a Giuliano Simeone e recebe contato na cabeça e nas pernas.
- 35' – Nahuel Molina acerta Bellingham por trás, mas o árbitro não marca falta.
- 37' – Após sofrer falta de Elliot Anderson, Lionel Messi, caído no gramado, acerta Djed Spence com o pé.
- 37' – Harry Kane leva a mão à boca ao reclamar do cartão amarelo recebido por Anderson. Paredes e Mac Allister pedem sua expulsão, embora, segundo o jornal, não houvesse fundamento para isso.
- 42' – Morgan Rogers escapa em contra-ataque e é puxado por Lisandro Martínez, que recebe cartão amarelo.
- 45+1' – Quando a Inglaterra iria reiniciar o jogo, uma segunda bola é lançada ao gramado a partir do banco argentino, interrompendo a partida.
- 45+3' – Paredes levanta demais o pé em disputa com Reece James.
- Intervalo – Messi e Enzo Fernández cercam o árbitro Ismail Elfath para reclamar da arbitragem e continuam protestando até a entrada do túnel.
- 48' – Ao cair, Messi segura Jude Bellingham pelo pescoço e derruba o inglês.
- 51' – Cristian Romero recebe cartão amarelo por agarrar Bellingham e impedir um contra-ataque.
- 53' – Giuliano Simeone dá um tapa no rosto de Djed Spence, mas não é advertido.
- 59' – Romero se choca com Pickford durante uma saída do goleiro inglês, que acaba caindo.
- 74' – Messi faz falta dura em Djed Spence.
- 85' – Após o gol de empate da Argentina, Romero comemora gritando no rosto de Jordan Pickford.
- 89' – Com John Stones caído no gramado, jogadores argentinos cercam novamente o árbitro para reclamar.
- 90+1' – Gonzalo Montiel empurra Jude Bellingham durante contra-ataque inglês e depois grita em seu rosto.
- 90+7' – Emiliano Martínez segura uma bola aérea e cai no gramado para gastar tempo, sorrindo para os adversários.
- Final da partida – A comemoração argentina gera confusão. Dean Henderson empurra Emiliano Martínez, Morgan Rogers se envolve em um tumulto e Bellingham acerta a cabeça do reserva Valentín Barco.
- Após o jogo – Os jogadores argentinos comemoram com uma faixa levada pela torcida com a mensagem: "Las Malvinas son Argentinas".
Repercussão após semifinal aumenta tensão entre Argentina e Inglaterra
A publicação do dossiê após a semifinal aumentou ainda mais o clima de rivalidade entre Argentina e Inglaterra, que protagonizam um dos confrontos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo.
Além das críticas ao comportamento da seleção sul-americana, parte da imprensa britânica também questionou decisões da arbitragem na semifinal, alegando que alguns lances favoreceram a equipe de Lionel Scaloni.
A repercussão da semifinal não ficou restrita ao desempenho de Argentina e Inglaterra dentro das quatro linhas. Após a partida, outro episódio envolvendo a seleção argentina ganhou destaque na imprensa internacional.
Jogadores da Albiceleste posaram com uma faixa contendo uma mensagem sobre as Ilhas Malvinas, o que levou o governo britânico a solicitar que a Fifa investigue o caso por possível violação das regras da entidade sobre manifestações políticas em eventos esportivos.
Argentina encara a Espanha na decisão
Apesar das críticas da imprensa inglesa, a Argentina assegurou a vaga na final e enfrentará a Espanha na decisão da Copa do Mundo de 2026, domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Inglaterra disputará o terceiro lugar, no sábado (18), contra a França.
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