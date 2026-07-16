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Jornal inglês lista '31 truques sujos' da Argentina em semifinal da Copa

The Telegraph critica postura da seleção argentina na semifinal do Mundial e detalha 31 lances considerados antidesportivos durante a vitória sobre a Inglaterra.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/07/2026 10:15
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Messi durante disputa da semifinal entre Argentina e Inglaterra
Messi comemorou a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)
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A Argentina classificou-se para a final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Inglaterra.
O The Telegraph publicou 31 'truques sujos' usados pelos argentinos na semifinal.
Jogadores da Argentina posaram com faixa sobre as Ilhas Malvinas, gerando solicitação de investigação pela FIFA.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo na Inglaterra. Um dia após a derrota por 2 a 1, o jornal britânico The Telegraph publicou um levantamento apontando 31 supostos "truques sujos" usados pela equipe comandada por Lionel Scaloni durante a partida.

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    Segundo a publicação da Inglaterra, a Argentina recorreu a uma série de atitudes para interromper o ritmo da semifinal, pressionar a arbitragem e desestabilizar emocionalmente os jogadores ingleses. O veículo afirma que esse comportamento foi determinante para a reação da Albiceleste, que virou o placar e garantiu vaga na decisão contra a Espanha.

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    Os 31 'truques sujos' apontados pelo The Telegraph

    De acordo com o jornal britânico, estes foram os 31 lances considerados antidesportivos durante a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo:

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    1. 1' – Alexis Mac Allister atinge Elliot Anderson por trás logo aos 51 segundos de jogo.
    2. 2' – Leandro Paredes empurra Jude Bellingham pelas costas sem disputar a bola.
    3. 3' – Enzo Fernández chega atrasado em Anderson e o acerta com o antebraço na nuca.
    4. 6' – Giuliano Simeone atinge Anderson por trás na disputa de bola.
    5. 11' – Enzo Fernández faz entrada dura sobre Anderson, sem marcação de falta.
    6. 12' – Paredes bloqueia o caminho de Morgan Rogers durante a recomposição defensiva.
    7. 14' – Após ser empurrado por Jordan Pickford, Giuliano Simeone cai atingindo as pernas do goleiro.
    8. 16' – Paredes faz entrada forte, mas na bola, sobre Jude Bellingham.
    9. 16' – Giuliano Simeone derruba Anthony Gordon próximo à linha lateral.
    10. 25' – Mesmo advertido pelo árbitro, Giuliano Simeone volta a bloquear Pickford em cobrança de escanteio. A arbitragem marca falta de ataque.
    11. 29' – Reece James e Alexis Mac Allister protagonizam dividida dura, com o argentino chegando primeiro à bola.
    12. 32' – Bellingham escapa de Giuliano Simeone, mas acaba atingido nas pernas por Enzo Fernández.
    13. 34' – Marc Guehi se antecipa a Giuliano Simeone e recebe contato na cabeça e nas pernas.
    14. 35' – Nahuel Molina acerta Bellingham por trás, mas o árbitro não marca falta.
    15. 37' – Após sofrer falta de Elliot Anderson, Lionel Messi, caído no gramado, acerta Djed Spence com o pé.
    16. 37' – Harry Kane leva a mão à boca ao reclamar do cartão amarelo recebido por Anderson. Paredes e Mac Allister pedem sua expulsão, embora, segundo o jornal, não houvesse fundamento para isso.
    17. 42' – Morgan Rogers escapa em contra-ataque e é puxado por Lisandro Martínez, que recebe cartão amarelo.
    18. 45+1' – Quando a Inglaterra iria reiniciar o jogo, uma segunda bola é lançada ao gramado a partir do banco argentino, interrompendo a partida.
    19. 45+3' – Paredes levanta demais o pé em disputa com Reece James.
    20. Intervalo – Messi e Enzo Fernández cercam o árbitro Ismail Elfath para reclamar da arbitragem e continuam protestando até a entrada do túnel.
    21. 48' – Ao cair, Messi segura Jude Bellingham pelo pescoço e derruba o inglês.
    22. 51' – Cristian Romero recebe cartão amarelo por agarrar Bellingham e impedir um contra-ataque.
    23. 53' – Giuliano Simeone dá um tapa no rosto de Djed Spence, mas não é advertido.
    24. 59' – Romero se choca com Pickford durante uma saída do goleiro inglês, que acaba caindo.
    25. 74' – Messi faz falta dura em Djed Spence.
    26. 85' – Após o gol de empate da Argentina, Romero comemora gritando no rosto de Jordan Pickford.
    27. 89' – Com John Stones caído no gramado, jogadores argentinos cercam novamente o árbitro para reclamar.
    28. 90+1' – Gonzalo Montiel empurra Jude Bellingham durante contra-ataque inglês e depois grita em seu rosto.
    29. 90+7' – Emiliano Martínez segura uma bola aérea e cai no gramado para gastar tempo, sorrindo para os adversários.
    30. Final da partida – A comemoração argentina gera confusão. Dean Henderson empurra Emiliano Martínez, Morgan Rogers se envolve em um tumulto e Bellingham acerta a cabeça do reserva Valentín Barco.
    31. Após o jogo – Os jogadores argentinos comemoram com uma faixa levada pela torcida com a mensagem: "Las Malvinas son Argentinas".
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Repercussão após semifinal aumenta tensão entre Argentina e Inglaterra

    A publicação do dossiê após a semifinal aumentou ainda mais o clima de rivalidade entre Argentina e Inglaterra, que protagonizam um dos confrontos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo.

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    Além das críticas ao comportamento da seleção sul-americana, parte da imprensa britânica também questionou decisões da arbitragem na semifinal, alegando que alguns lances favoreceram a equipe de Lionel Scaloni.

    A repercussão da semifinal não ficou restrita ao desempenho de Argentina e Inglaterra dentro das quatro linhas. Após a partida, outro episódio envolvendo a seleção argentina ganhou destaque na imprensa internacional.

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    Jogadores da Albiceleste posaram com uma faixa contendo uma mensagem sobre as Ilhas Malvinas, o que levou o governo britânico a solicitar que a Fifa investigue o caso por possível violação das regras da entidade sobre manifestações políticas em eventos esportivos.

    Argentina encara a Espanha na decisão

    Apesar das críticas da imprensa inglesa, a Argentina assegurou a vaga na final e enfrentará a Espanha na decisão da Copa do Mundo de 2026, domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Inglaterra disputará o terceiro lugar, no sábado (18), contra a França.

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