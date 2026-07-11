McLaren descarta Verstappen em 2027 e futuro do tetracampeão segue indefinido Piloto fica sem opção imediata nas equipes de ponta para a próxima temporada

As conversas entre representantes de Max Verstappen e a McLaren não avançaram para um acordo visando a temporada 2027 da Fórmula 1. Com isso, o futuro do tetracampeão mundial permanece indefinido, com a possibilidade de continuidade na Red Bull ou até mesmo de uma pausa temporária na carreira antes de embarcar em um novo projeto.

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A informação ganhou força neste sábado (11) e reforça o cenário de incerteza envolvendo o holandês. O mercado também não oferece muitas alternativas imediatas para Verstappen, já que Mercedes e Ferrari, principais concorrentes da Red Bull nos últimos anos, não teriam vagas disponíveis para a próxima temporada.

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Enquanto o nome do tetracampeão movimenta os bastidores da categoria, a McLaren trabalha para afastar qualquer possibilidade de mudanças em sua própria formação de pilotos. Empresário de Oscar Piastri, Mark Webber tratou de encerrar rumores sobre uma possível saída do australiano de Woking e afirmou que a hipótese "não faz sentido". O piloto, inclusive, recebeu garantias de permanência no projeto da equipe britânica.

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Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

McLaren busca recuperar terreno no desenvolvimento

Além das movimentações no mercado, a McLaren também enfrenta desafios dentro das pistas. O CEO Zak Brown reconheceu que a equipe perdeu terreno no desenvolvimento do carro em relação às principais rivais e prometeu um ritmo de atualizações semelhante ao apresentado pela Ferrari até o fim da temporada.

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Apesar dos esforços, Brown admitiu que algumas das peças introduzidas ao longo do campeonato ainda não entregaram o desempenho esperado pela equipe.

Uma das novidades em desenvolvimento é a asa traseira invertida, apelidada internamente de "Macarena". O componente pode fazer sua estreia já no Grande Prêmio da Bélgica e é visto como uma das apostas para reduzir a diferença para os adversários na reta final do campeonato.

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