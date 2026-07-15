Max Verstappen está arrependido de não ter ido à Mercedes na F1, diz Steiner
Futuro do piloto holandês segue em aberto a temporada de 2027
A saída de Max Verstappen da Red Bull passou a ser tratada como "questão de tempo" nos bastidores da Fórmula 1. Quando as primeiras oportunidades surgiram no passado, porém, o piloto holandês não aproveitou para deixar a equipe. A decisão de não assinar com a Mercedes, por exemplo, se tornou um grande arrependimento para o tetracampeão, segundo o ex-chefe da Haas, Gunther Steiner.
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Em entrevista ao podcast "The Red Flags", o ex-dirigente analisou os rumores sobre Verstappen, que inundaram a silly season – período marcado por especulações sobre o mercado de pilotos e equipes – nesta e na última temporada. A notícia que mais marcou a F1 2026, inclusive, foi a possível ida do holandês para a Mercedes, além do atraso na renovação de George Russell.
As duas "coincidências" aumentavam, cada vez mais, as chances de uma nova parceria surgiu na elite do automobilismo mundial. Apesar disso, Max seguiu na Red Bull. Entretanto, a chegada do novo regulamento e os problemas que surgiram parece ter deixado a união ainda mais desgastada, o que torna a possível saída em saída iminente.
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— Tenho certeza de que ele se arrepende. Mas, na época, toda a negociação estava sendo feita com George e Mercedes. Acho que a alternativa teria sido Max estar lá, e acho que Max simplesmente não tinha certeza do que aconteceria no futuro. E então a situação saiu do controle dele. Acho que a oportunidade teria surgido naquele momento, e não sei se ele poderia ter rescindido o contrato naquele ano — disse Steiner.
Como destacado por Gunther, a situação contratual de Verstappen não favorecia a rescisão na última temporada, principalmente pela alavancada na reta final do calendário. Em uma posição confortável na tabela, o piloto chegou a disputar o título contra Lando Norris e terminou a disputa em segundo.
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Agora, porém, Max Verstappen pode deixar Red Bull
Diferente da F1 2026, Max Verstappen está a um simples passo de deixar a Red Bull, caso escolha esse caminho para sua carreira. O holandês ainda não deixou claras suas intenções publicamente, mas, de acordo com o jornal alemão "Bild", ele já pode acionar a cláusula que o tira da equipe.
O contrato com a Red Bull diz que, para não deixar a escuderia, Verstappen teria que alcançar, no mínimo, a segunda posição do Mundial de Pilotos antes das férias do verão europeu, em agosto. Mas, nesse momento, o holandês é apenas o sétimo colocado, 78 pontos atrás do vice-líder George Russell.
Mesmo que Verstappen vença as duas etapas restantes (GP da Bélgica e e GP da Hungria) até a pausa e Russell não pontue, é impossível que ele alcance a segunda posição da tabela, já que há apenas 50 pontos em jogo. Nesse cenário, o holandês já pode acionar a cláusula que o tira da Red Bull.
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