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Max Verstappen está arrependido de não ter ido à Mercedes na F1, diz Steiner

Futuro do piloto holandês segue em aberto a temporada de 2027

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 11:36
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Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

A saída de Max Verstappen da Red Bull passou a ser tratada como "questão de tempo" nos bastidores da Fórmula 1. Quando as primeiras oportunidades surgiram no passado, porém, o piloto holandês não aproveitou para deixar a equipe. A decisão de não assinar com a Mercedes, por exemplo, se tornou um grande arrependimento para o tetracampeão, segundo o ex-chefe da Haas, Gunther Steiner.

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    Em entrevista ao podcast "The Red Flags", o ex-dirigente analisou os rumores sobre Verstappen, que inundaram a silly season – período marcado por especulações sobre o mercado de pilotos e equipes – nesta e na última temporada. A notícia que mais marcou a F1 2026, inclusive, foi a possível ida do holandês para a Mercedes, além do atraso na renovação de George Russell.

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    As duas "coincidências" aumentavam, cada vez mais, as chances de uma nova parceria surgiu na elite do automobilismo mundial. Apesar disso, Max seguiu na Red Bull. Entretanto, a chegada do novo regulamento e os problemas que surgiram parece ter deixado a união ainda mais desgastada, o que torna a possível saída em saída iminente.

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    • — Tenho certeza de que ele se arrepende. Mas, na época, toda a negociação estava sendo feita com George e Mercedes. Acho que a alternativa teria sido Max estar lá, e acho que Max simplesmente não tinha certeza do que aconteceria no futuro. E então a situação saiu do controle dele. Acho que a oportunidade teria surgido naquele momento, e não sei se ele poderia ter rescindido o contrato naquele ano — disse Steiner.

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    Como destacado por Gunther, a situação contratual de Verstappen não favorecia a rescisão na última temporada, principalmente pela alavancada na reta final do calendário. Em uma posição confortável na tabela, o piloto chegou a disputar o título contra Lando Norris e terminou a disputa em segundo.

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    Agora, porém, Max Verstappen pode deixar Red Bull

    Diferente da F1 2026, Max Verstappen está a um simples passo de deixar a Red Bull, caso escolha esse caminho para sua carreira. O holandês ainda não deixou claras suas intenções publicamente, mas, de acordo com o jornal alemão "Bild", ele já pode acionar a cláusula que o tira da equipe.

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    O contrato com a Red Bull diz que, para não deixar a escuderia, Verstappen teria que alcançar, no mínimo, a segunda posição do Mundial de Pilotos antes das férias do verão europeu, em agosto. Mas, nesse momento, o holandês é apenas o sétimo colocado, 78 pontos atrás do vice-líder George Russell.

    Mesmo que Verstappen vença as duas etapas restantes (GP da Bélgica e e GP da Hungria) até a pausa e Russell não pontue, é impossível que ele alcance a segunda posição da tabela, já que há apenas 50 pontos em jogo. Nesse cenário, o holandês já pode acionar a cláusula que o tira da Red Bull.

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    Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

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