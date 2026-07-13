Quem é Rafa Câmara, brasileiro cotado na F1 em 2027?
Piloto de 21 anos disputa o título na F2 com mesma equipe de Bortoleto, em 2024
As últimas movimentações do mercado da Fórmula 1 animaram os fãs brasileiros. Segundo a imprensa italiana, Rafael Câmara está cotado para estrear na Haas em 2027 e pode se juntar a Gabriel Bortoleto no grid da categoria. Mas, afinal, o que fez o piloto pernambucano despontar como um dos principais candidatos à vaga?
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Natural de Recife, no Permambuco, o piloto de 21 anos já conta com uma carreira marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo. A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014, e seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 – categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.
A transição para os carros de Fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no Campeonato Italiano quanto na ADAC F4.
Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025, em que foi campeão já na estreia.
A trajetória de Rafa Câmara segue em 2026 com a Fórmula 2. Com a Invicta Racing, mesma equipe que Bortoleto foi campeão na categoria, o piloto ocupa o terceiro lugar. Ele soma 94 pontos, apesar de ter conquistado apenas uma vitória em sete etapas disputadas.
Piloto brasileiro está confirmado na F1?
De acordo com o jornalista italiano Alessio Auriemma, da "Rossomotori.it", sim. A notícia do portal especializado confirma que Rafa Câmara será piloto da Haas a partir da temporada de 2027, vencendo uma "dispusta" interna contra o japonês Yuki Tsunoda. O brasileiro, então, fará dupla com Oliver Bearman.
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Brasil na F1 2026
Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1 logo na abertura da temporada. Após o bom resultado em Silverstone, o brasileiro soma seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, ainda não pontuou na temporada.
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