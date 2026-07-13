Quem é Rafa Câmara, brasileiro cotado na F1 em 2027? Piloto de 21 anos disputa o título na F2 com mesma equipe de Bortoleto, em 2024

As últimas movimentações do mercado da Fórmula 1 animaram os fãs brasileiros. Segundo a imprensa italiana, Rafael Câmara está cotado para estrear na Haas em 2027 e pode se juntar a Gabriel Bortoleto no grid da categoria. Mas, afinal, o que fez o piloto pernambucano despontar como um dos principais candidatos à vaga?

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Natural de Recife, no Permambuco, o piloto de 21 anos já conta com uma carreira marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo. A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014, e seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 – categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

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A transição para os carros de Fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no Campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025, em que foi campeão já na estreia.

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A trajetória de Rafa Câmara segue em 2026 com a Fórmula 2. Com a Invicta Racing, mesma equipe que Bortoleto foi campeão na categoria, o piloto ocupa o terceiro lugar. Ele soma 94 pontos, apesar de ter conquistado apenas uma vitória em sete etapas disputadas.

Piloto brasileiro está confirmado na F1?

De acordo com o jornalista italiano Alessio Auriemma, da "Rossomotori.it", sim. A notícia do portal especializado confirma que Rafa Câmara será piloto da Haas a partir da temporada de 2027, vencendo uma "dispusta" interna contra o japonês Yuki Tsunoda. O brasileiro, então, fará dupla com Oliver Bearman.

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Brasil na F1 2026

Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1 logo na abertura da temporada. Após o bom resultado em Silverstone, o brasileiro soma seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, ainda não pontuou na temporada.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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