Conor McGregor exige anulação de derrota no UFC 329; entenda Além de solicitar "No Contest", o lutador pediu o reembolso de apostas

O tão aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono após cinco anos de ausência terminou de forma melancólica no UFC 329. Derrotado por nocaute técnico após sofrer uma grave lesão no joelho direito com apenas 69 segundos de luta contra Max Holloway, o astro irlandês usou as redes sociais para exigir que o resultado do combate seja anulado, pedindo para que o duelo seja declarado "Sem Resultado" (No Contest).

Na luta principal do evento realizado no último sábado (11), em Las Vegas (EUA), McGregor sofreu uma lesão no joelho justamente no primeiro golpe que aplicou, em uma tentativa de chute acrobático. Visivelmente debilitado e sem conseguir se apoiar, ele virou alvo fácil para Holloway, que chegou a gesticular para o árbitro e pedir a interrupção da luta. Momentos depois, a luta foi oficialmente encerrada, decretando a vitória de Max por nocaute técnico.

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Abalado pelo desfecho trágico após cinco anos de preparação para o seu retorno, McGregor usou o Instagram na última quarta-feira (15) para desabafar e fazer uma cobrança inédita: "1. Terei os resultados do exame na minha perna amanhã. 2. A luta deveria ser um 'sem resultado' (no contest) e todas as apostas devolvidas."

Conor McGregor pede por 'no contest' do UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / Conor McGregor)

Apesar do apelo de Conor e da frustração dos fãs que movimentaram o mercado de apostas, a possibilidade de anulação do combate é praticamente nula. Pelas regras oficiais das Comissões Atléticas de MMA, lesões autoprovocadas ou decorrentes da dinâmica normal da luta que resultam em incapacidade de continuar são tradicionalmente pontuadas como derrotas por nocaute técnico (TKO).

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O UFC já viveu cenários idênticos no passado, inclusive na derrota do próprio McGregor contra Dustin Poirier em 2021, em que o resultado original foi mantido sem alterações. Naquela ocasião, no UFC 264, o irlandês fraturou a tíbia no final do primeiro assalto e, mesmo alegando que já havia entrado no octógono com microfraturas, teve a derrota decretada por nocaute técnico após a interrupção dos médicos.

No final de 2025 (no UFC 323), Alexandre Pantoja perdeu o cinturão dos moscas para Joshua Van de forma muito parecida: ele machucou o braço logo aos 26 segundos de luta e o combate foi encerrado como vitória de Van por nocaute técnico (TKO). Na época, muitos fãs também pediram anulação, mas o resultado foi mantido.

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Conor McGregor vai se aposentar do UFC?

Depois do susto no UFC 329, os planos parecem bem definidos para Conor McGregor. Após a derrota, o lutador irlandês foi às redes sociais para confirmar que precisará passar por procedimento cirúrgico, mas que estará de volta para sua última luta no contrato.

A rapidez com que Conor sofreu a lesão levantou suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.

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A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O diagnóstico definitivo ainda não foi anunciado oficialmente, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. A lesão representa, então, mais um obstáculo na carreira do ex-campeão, que já enfrentou outros problemas físicos nos últimos anos.

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