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Bortoleto chega embalado ao GP da Bélgica após fim de jejum

Brasileiro voltou a pontuar em Silverstone e tenta manter sequência positiva da Audi antes da pausa de verão da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 09:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto chega ao GP da Bélgica em alta após conquistar o melhor resultado da Audi na temporada 2026 da Fórmula 1. O brasileiro terminou o GP da Inglaterra, disputado em Silverstone, na oitava colocação e colocou fim ao jejum da equipe, que não pontuava desde a etapa de abertura do campeonato, na Austrália.

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    Além de encerrar a seca da escuderia alemã, o resultado representou também o retorno de Bortoleto ao top 10 após três corridas consecutivas terminando na 11ª posição, às portas da zona de pontuação.

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    — Pontuar em Silverstone foi um ótimo resultado para a equipe e uma bela recompensa por todo o trabalho que vem sendo realizado. É também um incentivo extra à medida que nos aproximamos da última sequência de duas corridas antes da pausa de verão — afirmou o brasileiro.

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    • Apesar do início complicado de temporada, a Audi acredita ter encontrado um caminho de evolução nas últimas etapas. O principal desafio identificado pela equipe tem sido o desempenho nas largadas, problema que comprometeu corridas em que o ritmo de prova permitia brigar por posições mais altas.

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    Bortoleto destacou os avanços recentes e demonstrou confiança para a etapa em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1:

    — Temos feito progressos moderados nas últimas provas e é importante continuarmos avançando nesse sentido. Spa é um circuito incrível para correr, e estou ansioso para voltar à pista, continuar aprendendo a extrair o máximo do nosso carro e, quem sabe, brigar por mais um bom resultado — disse.

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    ➡️ Semana de corrida! F1 volta com programação cheia para o GP da Bélgica

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Audi mira aproximação da Williams no campeonato

    Os seis pontos conquistados por Bortoleto em Silverstone são os únicos da Audi no Mundial de Construtores até o momento, mas foram suficientes para manter a equipe na nona colocação da classificação.

    A próxima adversária da escuderia alemã é a Williams, oitava colocada, que soma 11 pontos após 11 etapas disputadas.

    O GP da Bélgica acontece entre os dias 17 e 19 de julho, em Spa-Francorchamps, e será a penúltima corrida antes da pausa de verão da Fórmula 1.

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