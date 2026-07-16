Atitude de Dembélé em França x Espanha irrita elenco francês; veja
França jogará a disputa de terceiro lugar no sábado (18)
O atacante da França, Ousmane Dembélé, incomodou seus companheiros de equipe com uma atitude ousada durante o intervalo do duelo contra a Espanha. Na situação, a equipe francesa estava sendo derrotada por 1 a 0. Segundo o jornal francês L'Équipe, o gesto do camisa 10 do PSG desagradou boa parte do elenco.
Segundo a nota publicada pelo veículo francês, o atacante tomou a frente no vestiário e criticou fortemente a maneira como a equipe estava se comportando em campo, abordando diretamente a desobediência tática durante a pressão exercida sobre os adversários.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Crítica de Dembelé durante França x Espanha
Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo
Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
Dembélé destacou que o sistema defensivo no campo de ataque estava desorganizado, e cobrou de seus companheiros um posicionamento mais coordenado para tentar reagir na partida. A manifestação, porém, não foi bem recebida por alguns jogadores.
Ainda de acordo com o L'Équipe, integrantes do elenco se incomodaram com o discurso por entenderem que o atacante só demonstrava irritação quando ele próprio estava em apuros. A cobrança teve como objetivo de reanimar a equipe para o segundo tempo. No entanto, não surtiu efeito.
➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?
Resultado ruim da equipe francesa
Mikel Oyarzabal, atacante da Espanha já tinha deixado a França na desvantagem do placar com um pênalti convertido aos 22 minutos da primeira etapa. A seleção francesa sofreu o segundo gol aos 13 minutos da segunda etapa, garantindo então, a classificação de Lamine Yamal e companhia.
Após a derrota, e eliminação na Copa, Didier Deschamps exaltou a superioridade espanhola e afirmou que os jogadores estavam completamente abalados com o resultado negativo. O comandante francês afirmou que a seleção espanhola acabou sendo superior em diversos momentos, e mereceu a classificação para a decisão do mundial.
Com a derrota, a França não consegue chegar à terceira final seguida de Copa do Mundo. A decisão contará com o duelo entre Espanha x Argentina, no domingo (19), às 16h (de Brasília). Os comandados de Deschamps disputarão o terceiro lugar contra a Inglaterra no sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Copa do Mundo 2026
Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da CopaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Análise – Final da Copa do Mundo opõe filosofias diferentes, mas com algo em comumHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Galvão elege vilão da Inglaterra e aponta trunfo da Argentina: 'Não tem como'Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Inglaterra se sabota mais uma vez e futebol não volta para casaHá 3 horas
Fora de Campo
Neto manda recado a brasileiros após classificação da Argentina: 'É a verdade'Há 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)Há 4 horas
Mais LANCE!