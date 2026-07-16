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Atitude de Dembélé em França x Espanha irrita elenco francês; veja

França jogará a disputa de terceiro lugar no sábado (18)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/07/2026 09:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção francesa ganhou todos os jogos nesta Copa do Mundo
Seleção francesa ganhou todos os jogos nesta Copa do Mundo (Foto: Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O atacante da França, Ousmane Dembélé, incomodou seus companheiros de equipe com uma atitude ousada durante o intervalo do duelo contra a Espanha. Na situação, a equipe francesa estava sendo derrotada por 1 a 0. Segundo o jornal francês L'Équipe, o gesto do camisa 10 do PSG desagradou boa parte do elenco.

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    • Segundo a nota publicada pelo veículo francês, o atacante tomou a frente no vestiário e criticou fortemente a maneira como a equipe estava se comportando em campo, abordando diretamente a desobediência tática durante a pressão exercida sobre os adversários.

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    Atitude de Dembelé incomoda atletas durante França x Espanha
    Atitude de Dembelé incomoda atletas durante França x Espanha (Foto: Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • Dembélé destacou que o sistema defensivo no campo de ataque estava desorganizado, e cobrou de seus companheiros um posicionamento mais coordenado para tentar reagir na partida. A manifestação, porém, não foi bem recebida por alguns jogadores.

    Ainda de acordo com o L'Équipe, integrantes do elenco se incomodaram com o discurso por entenderem que o atacante só demonstrava irritação quando ele próprio estava em apuros. A cobrança teve como objetivo de reanimar a equipe para o segundo tempo. No entanto, não surtiu efeito.

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    Resultado ruim da equipe francesa

    Mikel Oyarzabal, atacante da Espanha já tinha deixado a França na desvantagem do placar com um pênalti convertido aos 22 minutos da primeira etapa. A seleção francesa sofreu o segundo gol aos 13 minutos da segunda etapa, garantindo então, a classificação de Lamine Yamal e companhia.

    Após a derrota, e eliminação na Copa, Didier Deschamps exaltou a superioridade espanhola e afirmou que os jogadores estavam completamente abalados com o resultado negativo. O comandante francês afirmou que a seleção espanhola acabou sendo superior em diversos momentos, e mereceu a classificação para a decisão do mundial.

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    Com a derrota, a França não consegue chegar à terceira final seguida de Copa do Mundo. A decisão contará com o duelo entre Espanha x Argentina, no domingo (19), às 16h (de Brasília). Os comandados de Deschamps disputarão o terceiro lugar contra a Inglaterra no sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami.

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