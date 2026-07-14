Lando Norris bate com carro histórico da McLaren em Goodwood Carro campeão da Fórmula 1 em 1998 atingiu os fardos de proteção após erro do piloto britânico

Lando Norris passou por um susto durante o Festival de Goodwood, na Inglaterra, no último sábado (11). O piloto da McLaren perdeu o controle do histórico MP4/13, carro com o qual Mika Häkkinen conquistou o título da Fórmula 1 em 1998, e acabou atingindo os fardos de feno que delimitam o tradicional circuito do evento.

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O incidente aconteceu durante a famosa subida da colina de Goodwood, em West Sussex. Norris fazia manobras para o público quando perdeu o controle do monoposto em um trecho estreito do percurso. Na tentativa de corrigir a trajetória, o britânico acabou escorregando pela grama e acertou lateralmente a proteção de fardos de palha.

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Apesar do susto, o impacto aconteceu em baixa velocidade e não causou ferimentos ao piloto. Norris deixou o carro sem ajuda e chegou a acenar para os torcedores presentes no local.

Segundo as primeiras avaliações realizadas pela equipe do evento, o MP4/13 não sofreu danos estruturais relevantes. O modelo é considerado uma das peças mais emblemáticas da história recente da McLaren por ter levado Häkkinen ao título mundial e encerrado a hegemonia da Ferrari no fim da década de 1990.

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Lando Norris nos boxes do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)

Lando Norris comenta possibilidade de correr Le Mans com Rossi

Além da participação em Goodwood, Norris também comentou sobre a possibilidade de disputar as 24 Horas de Le Mans ao lado de Valentino Rossi. O italiano já havia revelado anteriormente o interesse em dividir um carro com o piloto da McLaren na tradicional prova de endurance.

Com o retorno da McLaren ao Mundial de Endurance, Norris admitiu que vê a ideia com bons olhos, embora ainda sem prazo definido para acontecer.

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— Temos corridas demais, mas agora que a McLaren participa de Le Mans, talvez no ano que vem… não, no ano que vem não. Mas talvez daqui a dois anos, adoraria. Seria uma honra para mim e, sem dúvida, seria muito divertido — afirmou o britânico durante o festival.

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