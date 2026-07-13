Equipe de Bortoleto projeta título na F1: 'Muito além de 2026' Audi estreou oficialmente na Fórmula 1 na temporada de 2026

Os números ainda não chegaram na temporada 2026 para a Audi. Apesar disso, a equipe segue dentro do planejamento de longo prazo na Fórmula 1, que prevê a disputa pelo título em quatro anos. Com Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, o time comandado por Mattia Binotto ocupa a nona colocação no Mundial de Construtores.

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A estreia oficial da Audi aconteceu no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da F1 2026. Embora seja formada por profissionais experientes que vieram da Sauber, a equipe iniciou a temporada como equipe de fábrica pela primeira vez. Por isso, a expectativa para os dois primeiros anos é de construção, com resultados significativos previstos a partir de 2028.

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— Estabelecemos uma meta que vai muito além de 2026 e 2027. Nosso objetivo é 2030 e queremos construir uma equipe capaz de lutar pelo título mundial. Sabemos que haverá marcos importantes ao longo dessa jornada. O primeiro, para nós, provavelmente será 2028, ano em que esperamos ver outro salto em termos de qualidade. Por isso, considero 2026 e 2027 anos de construção, e não temporadas a serem julgadas unicamente com base nos resultados — analisou Binotto, chefe da equipe.

Para alcançar os resultados e prazos esperados, o dirigente italiano garantiu que o trabalho na fábrica segue em ritmo intenso, com mais de 1.400 pessoas envolvidas. Binotto reforçou, em entrevista ao Motorsport.com, que o foco da escuderia está no crescimento da estrutura, e não em conquistar resultados expressivos de imediato.

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— Nesta fase, o que mais me interessa é ver a empresa crescer. As pessoas só veem a equipe na pista, mas essa é apenas a parte visível do projeto. A pista é a cereja do bolo. Antes de tudo, é preciso preparar o bolo. Para mim, os resultados mais importantes nos próximos dois anos serão aqueles relacionados ao crescimento da organização.

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Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1 logo na abertura da temporada. Após o resultado em Silverstone, o brasileiro soma seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, ainda não pontuou na temporada.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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