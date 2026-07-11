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Ayrton Senna é reconhecido como Herói da Pátria

Tricampeão mundial de Fórmula 1 se torna o terceiro atleta a receber a honraria nacional

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 16:14
Atualizado há 4 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992
Ayrton Senna na vitória do GP da Hungria na Fórmula 1 1992 (Foto:

Ayrton Senna da Silva foi oficialmente incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, tornando-se um Herói da Pátria reconhecido pelo Estado brasileiro. A inclusão foi oficializada em 30 de junho de 2026, após a sanção da lei que autoriza a homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1.

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    • Com a distinção, Senna passa a integrar um seleto grupo de personalidades que marcaram a história do Brasil, ao lado de nomes como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Anita Garibaldi, Santos Dumont e Chico Xavier.

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    O ex-piloto também se torna apenas o terceiro atleta a figurar no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Antes dele, apenas os saltadores Adhemar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, haviam recebido a honraria.

    O chamado "Livro de Aço" está guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, e reúne brasileiros considerados fundamentais para a construção da história nacional. Atualmente, o registro conta com cerca de 100 nomes, e a inclusão de novos homenageados depende da aprovação de uma lei específica pelo Congresso Nacional.

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    O legado de Ayrton Senna

    Considerado um dos maiores pilotos da história do automobilismo, Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, sempre defendendo a equipe McLaren.

    Além dos resultados nas pistas, o brasileiro se tornou um símbolo nacional por sua competitividade, carisma e pelas comemorações que marcaram gerações de torcedores.

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    Senna morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após sofrer um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Mais de três décadas depois, sua trajetória segue como uma das mais importantes da história do esporte brasileiro.

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