Hamilton cobra reação da Ferrari na luta pelo título Britânico destaca os 78 pontos de desvantagem para a Mercedes

A Ferrari deixou o GP da Inglaterra com motivos para comemorar após a vitória de Charles Leclerc em Silverstone, mas Lewis Hamilton tratou de manter os pés no chão. Para o heptacampeão mundial, o triunfo não muda o cenário da temporada 2026 da Fórmula 1: a equipe italiana ainda precisa recuperar muito terreno na luta pelos títulos.

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Após nove etapas disputadas, a Ferrari ocupa a segunda posição no Mundial de Construtores, mas aparece 78 pontos atrás da líder Mercedes. Entre os pilotos, Hamilton é o terceiro colocado e está a 32 pontos do líder Kimi Antonelli, justamente piloto da equipe alemã.

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Apesar da distância na classificação, o britânico acredita que a Ferrari pode permanecer na disputa caso consiga maximizar os resultados nas corridas restantes. Além disso, a escuderia italiana tem apresentado maior confiabilidade do que a principal rival ao longo do campeonato.

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Hamilton reconhece força da Mercedes

Questionado antes da corrida em Silverstone sobre suas chances de conquistar o título, Hamilton respondeu em tom descontraído ao comentar a vantagem da antiga equipe.

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— Acho que, tirando eu entrar na garagem da Mercedes e soltar alguns parafusos — brincou o piloto.

Na sequência, o britânico elogiou o desempenho da equipe alemã em 2026.

— A Mercedes é uma equipe fenomenal. Você está vendo o desempenho deles em um nível impressionante, e é bonito ver quando uma equipe está totalmente em sintonia — afirmou.

Lewis Hamilton em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Verstappen segue na disputa

Hamilton também destacou a presença da Red Bull na briga pelo campeonato. Segundo ele, os avanços apresentados pela equipe austríaca no GP da Áustria recolocam Max Verstappen como um dos principais concorrentes ao título.

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— Eles deram um grande passo na Áustria. Sem dúvida, imagino que Max será um forte candidato, e ele também tem a potência para igualar a Mercedes — avaliou.

Ferrari mira constância na temporada

Mesmo após a vitória em Silverstone, Hamilton acredita que a prioridade da Ferrari deve ser manter a evolução e aproveitar ao máximo cada oportunidade ao longo do campeonato.

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— Como equipe, temos que continuar acreditando, manter a tranquilidade e seguir trabalhando. Precisamos extrair tudo o que pudermos de cada fim de semana e, se possível, até um pouco mais do que o desempenho do carro permite — concluiu o britânico.

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