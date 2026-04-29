O adiamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita mexeu no planejamento da Fórmula 1, que "ganhou" uma pausa de um mês já no início da temporada de 2026. Em meio a críticas sobre o novo regulamento, o período sem atividades chegou como uma surpresa positiva para equipes e pilotos. Para Gabriel Bortoleto, pelo menos, o mês de abril foi muito bem aproveitado, tanto pessoal quanto profissionalmente.

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Dupla de destaque do Brasil: João Fonseca e Bortoleto

O último compromisso oficial de Gabriel Bortoleto com a Fórmula 1 foi o Grande Prêmio do Japão, disputado no dia 29 de março. Nos primeiros dias de abril, o brasileiro decidiu aproveitar o que havia de melhor em termos de eventos esportivos perto de casa, em Mônaco. Para a sorte do piloto, um importante torneio do circuito de tênis começava justamente em sua primeira semana "livre".

Gabriel acompanhou de perto a estreia vitoriosa de João Fonseca no Monte Carlo Masters, disputado em Monte Carlo, distrito luxuoso do Principado de Mônaco, onde o piloto mora. Após o duelo, os brasileiros se encontraram, e o momento foi celebrado pelo tenista, que prometeu retribuir a visita.

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O último compromisso oficial de Bortoleto com a F1 foi a corrida do Grande Prêmio do Japão, que aconteceu no dia 29 de março. Nos primeiros dias de abril, o brasileiro decidiu aproveitar o que melhor tinha de evento esportivo perto de casa, em Mônaco. Para a sorte do piloto, um torneio e tanto do mundo do tênis começava em sua primeira semana "livre".

Gabriel acompanhou de perto a estreia vitoriosa de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo –disputado em Monte Carlo, distrito luxuoso do Principado de Mônaco, onde o piloto mora. Após o duelo, os brasileiros se encontraram, e o momento foi celebrado pelo tenista, que prometeu retribuir a visita.

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Treinamentos e preparação para o GP de Miami

Nem só de lazer viveu Bortoleto durante as quatro semanas sem competição. Ao longo de abril, a escuderia aproveitou para se aprofundar na análise do desempenho do carro e mapear os principais fatores por trás das dificuldades nas três primeiras etapas. O chefe da equipe da Audi, Mattia Binotto, chegou a detalhar os problemas enfrentados até o momento.

Em sua temporada de estreia na categoria, a Audi também encara o desafio de desenvolver e utilizar uma unidade de potência própria e inédita, dentro de um novo regulamento técnico que trouxe maior equilíbrio ao grid. Ainda assim, a equipe segue atrás de concorrentes que utilizam motores já consolidados, como os da Mercedes-Benz e da Ferrari, casos de equipes como Haas F1 Team e Alpine F1 Team.

— Tem a ver com eficiência energética, distribuição de energia e também com a dirigibilidade. Isso inclui mudanças de marcha ainda muito bruscas, o que deixa o carro instável tanto na frenagem quanto na aceleração. Talvez a configuração das relações de transmissão não esteja correta. Somando desempenho e dirigibilidade, podemos estar perdendo até um segundo por volta — explicou Binotto.

A sequência intensa das primeiras corridas reduziu o tempo disponível para o desenvolvimento da equipe. Nesse cenário, a pausa de abril ganha importância estratégica para a realização de ajustes mais profundos. Por esse motivo, o piloto de 21 anos exaltou o período "extra" no meio do longo calendário da Fórmula 1.

— Essas semanas sem corridas foram ótimas para recarregar as energias depois de um início de temporada agitado. Foi uma oportunidade de passar mais tempo tanto em Hinwil quanto em Neuburg, trabalhando com a equipe e buscando novas maneiras de melhorar — disse o brasileiro.

Gabriel Bortoleto no GP do Japão 2026 (Foto: Andrew-Caballero Reynolds/AFP)

Atividades extra curriculares?

As atividades do brasileiro não se limitaram apenas ao automobilismo. Não é incomum ver Gabriel ao lado de Max Verstappen, Oliver Bearman ou Fernando Alonso mesmo longe do paddock, já que mantêm amizade para além das pistas. Desta vez, no entanto, o piloto da Audi aproveitou a companhia de outro grande nome do grid.

Bortoleto e o atual campeão mundial, Lando Norris, estiveram juntos para uma partida de golfe. Nas redes sociais, os dois ainda interagiram, o que agitou os fãs, que destacaram a facilidade do brasileiro em fazer amizades.

De piloto a garoto propaganda da Audi

Fora das pistas, Gabriel Bortoleto também ganhou protagonismo como rosto de campanhas comerciais ligadas à Audi durante a pausa de abril. O brasileiro estrelou recentemente uma ação promocional da equipe em parceria com a Adidas, que lançou uma coleção especial para o Grande Prêmio de Miami.

Ao lado de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, Bortoleto participou de um ensaio fotográfico exibindo os novos uniformes que serão utilizados pela escuderia na etapa norte-americana. A linha, de edição limitada, aposta em um visual inspirado no conceito Teamgeist, com referências ao design icônico da Copa do Mundo de 2006.

De volta para casa

Para fechar a lista, o retorno de Bortoleto a Interlagos aconteceu antes do esperado. Após uma atuação decepcionante no GP de São Paulo de 2025, a expectativa era que o piloto da Audi voltasse ao circuito brasileiro apenas na 21ª etapa da Fórmula 1. Com a pausa no calendário, porém, a oportunidade perfeita se apresentou.

Sem compromissos oficiais da categoria no período, o brasileiro aproveitou para marcar presença no Autódromo de Interlagos e acompanhar de perto a etapa da Stock Car Brasil. A participação do piloto, inclusive, rendeu um momento divertido com um dos fãs presentes no camarote.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

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