João Fonseca vence sem sustos na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo
Brasileiro derrota canadense Diallo por 6/2 e 6/3
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Nem parecia que João Fonseca não jogava no saibro, em simples, desde a derrota nas oitavas de final do Rio Open, há quase dois meses. Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil e 40 do mundo venceu sem sustos a estreia no Masters 1000 de Monte Carlo: 6/2 e 6/3, em 1h25m, pra cima do canadense Gabriel Diallo (36º).
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- É um torneio especial, tantos grandes jogadores venceram aqui, como Nadal (Rafael, espanhol, recordista de títulos). O clube é ótimo, tudo muito lindo, perto, gostando bastante da cidade. Estou muito feliz com minha primeira rodada, jogando um bom nível, contra um grande sacador. Feliz por ter passado, após a quebra no segundo set consegui reverter e ganhar cinco games seguidos - disse João Fonseca, que disputa o torneio pela primeira vez, ainda na quadra.
Na próxima rodada, na quarta-feira, em mais um duelo inédito nesta semana, o carioca enfrenta o experiente francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, que eliminou o 12º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2.
A rigor, nesta segunda-feira, o brasileiro só se deparou com relativa dificuldade quando, no segundo set, teve o saque quebrado no quarto game e viu o rival sacar em 3/1. Mas João logo se impôs, vencendo os cinco games seguintes.
Os números abaixo mostram a superioridade do brasileiro na partida:
2º set: João Fonseca 6/3
- Com novo erro do rival na rede (vídeo acima), João Fonseca fecha o jogo.
- Canadense saca em 15/40, brasileiro tem dois match-points.
- Carioca vence o quarto game seguido e faz 5/3.
- Diallo manda uma direita para fora, brasileiro quebra novamente e vai sacar em 4/3.
- João Fonseca vence outro rally e tem break.
- Brasileiro tem dificuldade, mas empata em 3/3.
- Número 1 do Brasil força a devolução, rival manda para fora e tem o saque quebrado. Sul-americano vai servir em 2/3.
- Com uma passada incrível, carioca a chance de devolver a quebra. Diallo saca em 15/40.
- Brasileiro erra de direita, adversário conquista a quebra e vai sacar em 3/1.
- O pupilo de Guilherme Teixeira salva o primeiro break.
- João Fonseca comete erros e vai sacar em 0/40.
- Diallo salva o break e faz 2/1.
- O número 1 do Brasil desperdiça novo break.
- Brasileiro salva um break e empata (1/1).
- João Fonseca vai sacar em 0/1.
- Diallo encaixa bom primeiro saque e salva a chance de quebra.
- Brasileiro vence rally e tem novo break.
- Canadense inicia a parcial sacando novamente.
1º set: João Fonseca 6/2
- Brasileiro fecha o primeiro set em 6/2.
- Diallo confirma, e número 1 do Brasil vai sacar para o set em 5/2.
- Pupilo de Guilherme Teixeira salva o break e abre 5/1.
- Carioca encaixa segundo saque alto, no backhand do rival, que devolve na rede.
- Brasileiro manda uma direita cruzada para fora, e adversário tem seu primeiro break.
- João Fonseca quebra novamente e vai sacar em 4/1.
- Canadense comete um erro, e João Fonseca tem novo break.
- Brasileiro confirma e abre 3/1.
- Diallo manda a direita na rede, e João Fonseca conquista a quebra. Vai sacar em 2/1.
- Com uma passada de backhand na paralela, o carioca tem novo break.
- Número 1 do Brasil manda a direita para fora e desperdiça a chance de quebra.
- João Fonseca pressiona o serviço e tem o primeiro break do jogo.
- O brasileiro confirma de zero: 1/1.
- Diallo tem dificuldade, mas faz 1/0.
- Canadense abre 40/15, mas brasileiro empata o game inicial.
- O gigante Diallo, de 2,03m, começa o jogo sacando.
- Os jogadores estão terminando o aquecimento.
- João Fonseca e Diallo estão em quadra.
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