Nem parecia que João Fonseca não jogava no saibro, em simples, desde a derrota nas oitavas de final do Rio Open, há quase dois meses. Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil e 40 do mundo venceu sem sustos a estreia no Masters 1000 de Monte Carlo: 6/2 e 6/3, em 1h25m, pra cima do canadense Gabriel Diallo (36º).

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

- É um torneio especial, tantos grandes jogadores venceram aqui, como Nadal (Rafael, espanhol, recordista de títulos). O clube é ótimo, tudo muito lindo, perto, gostando bastante da cidade. Estou muito feliz com minha primeira rodada, jogando um bom nível, contra um grande sacador. Feliz por ter passado, após a quebra no segundo set consegui reverter e ganhar cinco games seguidos - disse João Fonseca, que disputa o torneio pela primeira vez, ainda na quadra.

Na próxima rodada, na quarta-feira, em mais um duelo inédito nesta semana, o carioca enfrenta o experiente francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, que eliminou o 12º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2.

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A rigor, nesta segunda-feira, o brasileiro só se deparou com relativa dificuldade quando, no segundo set, teve o saque quebrado no quarto game e viu o rival sacar em 3/1. Mas João logo se impôs, vencendo os cinco games seguintes.

Os números abaixo mostram a superioridade do brasileiro na partida:

Gráfico mosra números da vitória de João Fonseca sobre Diallo na estreia em Monte Carlo (Reprodução)

2º set: João Fonseca 6/3

Com novo erro do rival na rede (vídeo acima), João Fonseca fecha o jogo. Canadense saca em 15/40, brasileiro tem dois match-points. Carioca vence o quarto game seguido e faz 5/3. Diallo manda uma direita para fora, brasileiro quebra novamente e vai sacar em 4/3. João Fonseca vence outro rally e tem break. Brasileiro tem dificuldade, mas empata em 3/3. Número 1 do Brasil força a devolução, rival manda para fora e tem o saque quebrado. Sul-americano vai servir em 2/3. Com uma passada incrível, carioca a chance de devolver a quebra. Diallo saca em 15/40. Brasileiro erra de direita, adversário conquista a quebra e vai sacar em 3/1. O pupilo de Guilherme Teixeira salva o primeiro break. João Fonseca comete erros e vai sacar em 0/40. Diallo salva o break e faz 2/1. O número 1 do Brasil desperdiça novo break. Brasileiro salva um break e empata (1/1). João Fonseca vai sacar em 0/1. Diallo encaixa bom primeiro saque e salva a chance de quebra. Brasileiro vence rally e tem novo break. Canadense inicia a parcial sacando novamente.

1º set: João Fonseca 6/2

Brasileiro fecha o primeiro set em 6/2. Diallo confirma, e número 1 do Brasil vai sacar para o set em 5/2. Pupilo de Guilherme Teixeira salva o break e abre 5/1. Carioca encaixa segundo saque alto, no backhand do rival, que devolve na rede. Brasileiro manda uma direita cruzada para fora, e adversário tem seu primeiro break. João Fonseca quebra novamente e vai sacar em 4/1. Canadense comete um erro, e João Fonseca tem novo break. Brasileiro confirma e abre 3/1. Diallo manda a direita na rede, e João Fonseca conquista a quebra. Vai sacar em 2/1. Com uma passada de backhand na paralela, o carioca tem novo break. Número 1 do Brasil manda a direita para fora e desperdiça a chance de quebra. João Fonseca pressiona o serviço e tem o primeiro break do jogo. O brasileiro confirma de zero: 1/1. Diallo tem dificuldade, mas faz 1/0. Canadense abre 40/15, mas brasileiro empata o game inicial. O gigante Diallo, de 2,03m, começa o jogo sacando. Os jogadores estão terminando o aquecimento. João Fonseca e Diallo estão em quadra.

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