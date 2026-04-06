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João Fonseca vence sem sustos na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo

Brasileiro derrota canadense Diallo por 6/2 e 6/3

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
12:55
Atualizado há 9 minutos
João Fonseca na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, contra o canadense Gabriel Diallo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, contra o canadense Gabriel Diallo (Reprodução)
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Nem parecia que João Fonseca não jogava no saibro, em simples, desde a derrota nas oitavas de final do Rio Open, há quase dois meses. Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil e 40 do mundo venceu sem sustos a estreia no Masters 1000 de Monte Carlo: 6/2 e 6/3, em 1h25m, pra cima do canadense Gabriel Diallo (36º).

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- É um torneio especial, tantos grandes jogadores venceram aqui, como Nadal (Rafael, espanhol, recordista de títulos). O clube é ótimo, tudo muito lindo, perto, gostando bastante da cidade. Estou muito feliz com minha primeira rodada, jogando um bom nível, contra um grande sacador. Feliz por ter passado, após a quebra no segundo set consegui reverter e ganhar cinco games seguidos - disse João Fonseca, que disputa o torneio pela primeira vez, ainda na quadra.

Na próxima rodada, na quarta-feira, em mais um duelo inédito nesta semana, o carioca enfrenta o experiente francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, que eliminou o 12º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2.

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A rigor, nesta segunda-feira, o brasileiro só se deparou com relativa dificuldade quando, no segundo set, teve o saque quebrado no quarto game e viu o rival sacar em 3/1. Mas João logo se impôs, vencendo os cinco games seguintes.

Os números abaixo mostram a superioridade do brasileiro na partida:

Gráfico mosra números da vitória de João Fonseca sobre Diallo na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
Gráfico mosra números da vitória de João Fonseca sobre Diallo na estreia em Monte Carlo (Reprodução)

2º set: João Fonseca 6/3

  1. Com novo erro do rival na rede (vídeo acima), João Fonseca fecha o jogo.
  2. Canadense saca em 15/40, brasileiro tem dois match-points.
  3. Carioca vence o quarto game seguido e faz 5/3.
  4. Diallo manda uma direita para fora, brasileiro quebra novamente e vai sacar em 4/3.
  5. João Fonseca vence outro rally e tem break.
  6. Brasileiro tem dificuldade, mas empata em 3/3.
  7. Número 1 do Brasil força a devolução, rival manda para fora e tem o saque quebrado. Sul-americano vai servir em 2/3.
  8. Com uma passada incrível, carioca a chance de devolver a quebra. Diallo saca em 15/40.
  9. Brasileiro erra de direita, adversário conquista a quebra e vai sacar em 3/1.
  10. O pupilo de Guilherme Teixeira salva o primeiro break.
  11. João Fonseca comete erros e vai sacar em 0/40.
  12. Diallo salva o break e faz 2/1.
  13. O número 1 do Brasil desperdiça novo break.
  14. Brasileiro salva um break e empata (1/1).
  15. João Fonseca vai sacar em 0/1.
  16. Diallo encaixa bom primeiro saque e salva a chance de quebra.
  17. Brasileiro vence rally e tem novo break.
  18. Canadense inicia a parcial sacando novamente.

1º set: João Fonseca 6/2

  1. Brasileiro fecha o primeiro set em 6/2.
  2. Diallo confirma, e número 1 do Brasil vai sacar para o set em 5/2.
  3. Pupilo de Guilherme Teixeira salva o break e abre 5/1.
  4. Carioca encaixa segundo saque alto, no backhand do rival, que devolve na rede.
  5. Brasileiro manda uma direita cruzada para fora, e adversário tem seu primeiro break.
  6. João Fonseca quebra novamente e vai sacar em 4/1.
  7. Canadense comete um erro, e João Fonseca tem novo break.
  8. Brasileiro confirma e abre 3/1.
  9. Diallo manda a direita na rede, e João Fonseca conquista a quebra. Vai sacar em 2/1.
  10. Com uma passada de backhand na paralela, o carioca tem novo break.
  11. Número 1 do Brasil manda a direita para fora e desperdiça a chance de quebra.
  12. João Fonseca pressiona o serviço e tem o primeiro break do jogo.
  13. O brasileiro confirma de zero: 1/1.
  14. Diallo tem dificuldade, mas faz 1/0.
  15. Canadense abre 40/15, mas brasileiro empata o game inicial.
  16. O gigante Diallo, de 2,03m, começa o jogo sacando.
  17. Os jogadores estão terminando o aquecimento.
  18. João Fonseca e Diallo estão em quadra.

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João Fonseca em treino em Monte Carlo (Reprodução)
João Fonseca em treino em Monte Carlo (Reprodução)

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