Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a vitória no GP do Japão, Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.

Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Programação alterada para o GP de Miami

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou uma alteração estratégica para o Grande Prêmio de Miami. O único treino livre da etapa, que segue o formato Sprint, terá sua duração ampliada de 60 para 90 minutos. A sessão está marcada para a próxima sexta-feira (1º de maio), às 13h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

A medida visa compensar o longo período de inatividade da categoria e as recentes atualizações no regulamento técnico. Devido à extensão do treino, as demais atividades de pista da Fórmula 1 e da Fórmula 2 no circuito da Flórida foram atrasadas em 30 minutos. Com isso, a classificação Sprint de sexta-feira passa a ocorrer às 18h.

Atualizações técnicas confirmadas pela F1

No dia 20 de maio, a FIA oficializou um pacote de alterações urgentes no regulamento da Fórmula 1 para 2026. As medidas são uma resposta direta à insatisfação de pilotos e à preocupação com a segurança, após incidentes causados pela disparidade de velocidade entre os carros. As novas regras foram fechadas após reuniões virtuais e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami.

continua após a publicidade

O ajuste ocorre em um momento crítico: com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Miami

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.