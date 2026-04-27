Fórmula 1 está de volta para GP de Miami após mais de um mês de pausa
A etapa nos Estados Unidos acontece entre os dias 1º e 3 de maio
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Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril.
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Com a vitória no GP do Japão, Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.
Programação alterada para o GP de Miami
A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou uma alteração estratégica para o Grande Prêmio de Miami. O único treino livre da etapa, que segue o formato Sprint, terá sua duração ampliada de 60 para 90 minutos. A sessão está marcada para a próxima sexta-feira (1º de maio), às 13h30 (de Brasília).
A medida visa compensar o longo período de inatividade da categoria e as recentes atualizações no regulamento técnico. Devido à extensão do treino, as demais atividades de pista da Fórmula 1 e da Fórmula 2 no circuito da Flórida foram atrasadas em 30 minutos. Com isso, a classificação Sprint de sexta-feira passa a ocorrer às 18h.
Atualizações técnicas confirmadas pela F1
No dia 20 de maio, a FIA oficializou um pacote de alterações urgentes no regulamento da Fórmula 1 para 2026. As medidas são uma resposta direta à insatisfação de pilotos e à preocupação com a segurança, após incidentes causados pela disparidade de velocidade entre os carros. As novas regras foram fechadas após reuniões virtuais e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami.
O ajuste ocorre em um momento crítico: com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.
GP de Miami: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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