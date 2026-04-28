Gabriel Bortoleto aprova nova contratação da Audi para a F1

Mudanças de cargos e comandos fazem parte do "ecossistema" da Fórmula 1, e a Audi não escapou disso. Na última sexta-feira (24), após a saída de Jonathan Weathley, a equipe suíça confirmou a contratação de um nome de peso para o cargo de diretor de corridas: Allan McNish. A chegada do veterano do automobilismo foi celebrada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, que disputa sua segunda temporada como piloto titular na F1 em 2026.

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McNish é um nome já bem conhecido dentro da Audi e tem papel relevante na construção do projeto da montadora rumo à Fórmula 1. O escocês fez parte de momentos importantes da estrutura da equipe, incluindo sua atuação como chefe na Fórmula E até 2021, quando a marca optou por deixar a categoria. Além disso, ele já dividiu ambiente profissional com um piloto brasileiro, em uma parceria que relembra os tempos de base.

— O Allan eu já conheço há um bom tempo. É um cara a quem peço muitos conselhos, um piloto que teve muito sucesso na carreira dele. Ele tem muito a atribuir na equipe, está vindo nessa área para melhorar toda a estrutura da pista, ajudar a entender o que a gente pode fazer de melhor como equipe. Estou bem confiante de que ele vai atribuir bastante coisa positiva — contou Bortoleto, em entrevista ao "ge".

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Antes de assumir funções de bastidores, McNish teve uma carreira consistente como piloto. Sua passagem pela Fórmula 1 aconteceu em 2002, defendendo a Toyota, mas foi no Mundial de Endurance (WEC) que ele realmente se destacou. Na categoria, construiu um currículo de peso, com três vitórias nas 24 Horas de Le Mans e a conquista de um título mundial, em 2013.

— O ponto forte dele é que ele é um ex-piloto de muito sucesso, então tem essa mentalidade vitoriosa junto com a Audi. Sabe muito bem o que essa equipe é capaz de trazer e de ser. Acho que é muito importante ter um cara como ele, três vezes campeão de Le Mans, se não me engano, com essa mentalidade vitoriosa para trazer para uma equipe nova. Temos algumas pessoas que já ganharam alguns títulos mundiais ali dentro, mas também temos pessoas que nunca ganharam nada. É bom ele trazer essa mentalidade — destacou.

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Nova chegada alivia trabalho de chefe da Audi

No mês passado, Jonathan Wheatley deixou o comando da equipe alegando motivos pessoais. O dirigente britânico estava no cargo desde 2025, quando chegou após sua saída da Red Bull Racing, e foi uma peça central no processo de transição da Sauber para a Audi, concluído ao fim da última temporada.

De acordo com informações da imprensa internacional, a decisão foi influenciada por dois pontos principais: o desejo de sua família de retornar à Inglaterra após um período vivendo na Suíça e a busca por maior autonomia na liderança da equipe, sem a necessidade de dividir responsabilidades.

Com a saída, Mattia Binotto passou a acumular funções dentro da estrutura. Vale lembrar que o italiano se mantém responsável pelo projeto da Audi na Fórmula 1 desde 2024. A chegada de McNish, para Bortoleto, surge como uma forma de "tirar o peso" do chefe de equipe.

— No final das contas, o Mattia é um ser humano. Não tem como ele cuidar de tudo. Ele tem essa responsabilidade enorme, mas com o Allan abaixo dele, ajudando a cuidar dessa área da pista, que é uma área que demanda muito tempo. A gente sabe que o maior trabalho a ser feito é o trabalho fora da pista. O trabalho na fábrica, no desenvolvimento do carro e do motor, onde ele precisa ter toda atenção — completou o piloto.

Mattia Binotto é o líder do projeto da Audi (Foto: Reprodução/ Instagram)

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