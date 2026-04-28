Aos 44 anos, Fernando Alonso analisa aposentadoria da Fórmula 1

Quando o automobilismo ocupa quase 100% da sua vida, é difícil se imaginar fazendo outra coisa. E esse parece ser o caso de Fernando Alonso, que fez sua primeira corrida com apenas três anos de idade. Aos 44 anos, o tricampeão mundial da Fórmula 1 não acredita que esteja na hora de sua aposentadoria — pelo contrário.

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Em entrevista ao "Automobile Club de Monaco", Fernando destacou a dificuldade que terá de aceitar quando a hora enfim chegar de pendurar o volante. Por enquanto, no entanto, segue com o desejo de se manter na ativa na F1.

— Não sei se vou continuar. É difícil dizer. Eu amo correr, amo o que faço. Fiz minha primeira corrida quando tinha três anos e agora tenho 44. Então estou ao volante há 41 anos. Acho que o momento em que eu parar de correr será uma decisão difícil e será difícil de aceitar. E, por enquanto, não sinto que chegou a hora, me sinto competitivo e motivado. Fico feliz quando piloto. Então espero que não seja a última temporada — contou.

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Apesar da confiança, Alonso ainda não conseguiu transformar o talento em resultados na pista. O espanhol, ao lado do companheiro Lance Stroll, ainda não pontuou no Mundial de Pilotos após três etapas realizadas.

Fernando Alonso e Lance Stroll são pilotos da Aston Martin na F1 (Foto: Divulgação/F1)

Aposentadoria já havida sido abordada por Alonso

O ano de 2026 na F1 chegou com grandes mudanças no regulamento, que afetaram diretamente a atuação dos pilotos na pista. Embora agora estejam sendo colocadas em evidência negativa, as novas regras já haviam sido apontadas como um divisor de águas para Fernando Alonso antes mesmo do início da temporada.

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— Acho que este ano é preciso esperar um pouco mais porque a progressão e a evolução dos carros vai ser incrível. Em vez de melhorar um ou dois décimos com um pacote de atualizações, talvez melhore oito décimos ou um segundo. Então, acho que ao longo da temporada veremos grandes mudanças de desempenho por parte das equipes. Tomar uma decisão em abril ou maio pode ser certo ou errado em setembro, depende de como forem as evoluções. Quanto mais se puder esperar, melhor. Essa seria a minha intenção, esperar até setembro para tomar uma decisão — disse.

Diferentemente da expectativa de Alonso, a recepção do novo regulamento não foi boa. Com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar as baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.

Em busca de melhorar os problemas apontados, no dia 20 de abril, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) oficializou um pacote de alterações urgentes no regulamento da F1 para 2026. As novas regras foram definidas após reuniões virtuais e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami.

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Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

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