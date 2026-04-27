Binotto analisa dupla Hulkenberg e Bortoleto na F1: 'Precisamos'

A Audi estreia na Fórmula 1 com uma dupla de perfis distintos, mas complementares. De um lado, Nico Hulkenberg traz a bagagem de mais de 250 GPs disputados; do outro, Gabriel Bortoleto encara apenas sua segunda temporada na categoria. Para o chefe da equipe, Mattia Binotto, a força da parceria está justamente na combinação entre experiência e juventude.

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Veterano do grid, aos 38 anos, Hulkenberg construiu uma trajetória sólida na Fórmula 1 desde sua estreia em 2010, acumulando passagens por equipes como Williams e Haas. Em 2025, alcançou um dos momentos mais relevantes da carreira ao conquistar um pódio no GP da Inglaterra, resultado que reforçou sua capacidade de competir em alto nível mesmo após tantos anos na categoria.

Na Audi, o alemão também exerce influência fora das pistas, especialmente em um momento de construção do projeto. A experiência acumulada ao longo da carreira tem sido vista como peça-chave no desenvolvimento da equipe e na adaptação do carro, segundo Binotto.

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— Nunca vi Nico tão concentrado como nos últimos meses. Dá para perceber que ele está curtindo o projeto e também o fato de voltar a competir. Ele se sente bem no carro, por isso não consigo imaginar que ele vá largar o volante tão cedo ou encerrar a carreira. É um piloto muito bom, mas fora das pistas é pelo menos tão importante para nós. É confiável e lidera a equipe, e ele não faz isso necessariamente com palavras, mas simplesmente com seu comportamento. É um exemplo para todos — disse Binotto.

Bortoleto, por sua vez, já teve papel direto em um marco importante da Audi na Fórmula 1. Logo na etapa de abertura da temporada 2026 – o GP da Austrália –, o brasileiro foi responsável por garantir os primeiros pontos da equipe na categoria. O desempenho imediato e a postura dentro da equipe reforçam a confiança no potencial do piloto, como destacou o dirigente italiano.

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— Gabi é um cara incrível e muito rápido. Embora tenha apenas 21 anos, ele já desenvolveu um verdadeiro caráter de líder, sem perder sua disposição para aprender. É ideal que ele tenha Nico como companheiro de equipe, alguém que disputou mais de 250 GPs. Os dois se entendem bem e trabalham juntos. É exatamente disso que precisamos nesta fase do nosso projeto. Uma rivalidade interna na equipe traria uma inquietação desnecessária. Estou muito satisfeito — completou.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

Lewis Hamilton em ação no GP de Miami pela F1 2025 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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