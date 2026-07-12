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Após Argentina eliminar a Suíça, Messi faz projeção e alerta: 'Grupo sente'

Ídolo e capitão da Argentina destacou o desgaste físico dos atletas

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/07/2026 10:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi fez gol em todos os jogos da Copa, exceto contra a Suíça
Messi fez gol em todos os jogos da Copa, exceto contra a Suíça (Foto: Buda Mendes/AFP)

A Argentina está de volta à semifinal da Copa do Mundo e terá pela frente um adversário inédito para Lionel Messi, após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, no último sábado, o camisa 10 projetou o confronto com a Inglaterra e destacou o peso do encontro, já que será a primeira vez que enfrentará os ingleses ao longo da carreira.

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    • O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, contra a seleção inglesa. Confronto é válido pelas semifinais da Copa do Mundo. O vencedor disputará a tão esperada final contra o vencedor do duelo entre Espanha França, que está marcado para terça-feira (14), às 16h (de Brasília).

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    Após vencer a Suíça, Argentina enfrentará a Inglaterra pelas semifinais da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Após vencer a Suíça, Argentina enfrentará a Inglaterra pelas semifinais da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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    • Em entrevista na zona mista do estádio de Kansas City, Messi classificou a partida como especial e ressaltou a tradição do rival, exaltando um confronto inédito em sua carreira:

    - É uma partida especial. É minha primeira vez. Já joguei contra todos menos contra a Inglaterra. É especial porque é uma seleção grande, uma potência e é sempre lindo jogar uma partida desse estilo, em uma semifinal - afirmou o ídolo argentino.

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    O craque sul-americano também exaltou o momento vivido pela Argentina comandada por Lionel Scaloni, e valorizou a sequência de resultados conquistada pelo grupo nos últimos anos:

    - Este grupo compete e não deixa nunca de insistir e querer mais, de continuar a estar à altura dos melhores. Não é normal o que faz este grupo, de ser campeão do mundo, de vencer a Copa América e voltar a estar em uma semifinal - completou Messi.

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    Argentinos completamente desgastados

    Assim como nas oitavas de final, a Argentina voltou a precisar superar o desgaste físico para garantir a classificação. A equipe abriu o placar no início da partida, mas perdeu o controle da posse de bola e viu a Suíça crescer no confronto até chegar ao empate.

    A situação mudou aos 21 minutos do segundo tempo, quando Embolo foi expulso. Com um jogador a mais, os argentinos voltaram a pressionar, mas não conseguiram definir a classificação no tempo regulamentar. O triunfo por 3 a 1 foi confirmado apenas na prorrogação, a segunda disputada pela equipe nas fases eliminatórias em um intervalo de apenas oito dias.

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    Pensando na semifinal, Messi admitiu preocupação com o desgaste acumulado pelo elenco após vitória da Argentina sobre a Suíça e destacou que a vontade será combustível para a busca pela classificação na final:

    - Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo obviamente sente e vamos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir - afirmou o capitão argentino.

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    Mesmo sem balançar as redes pela primeira vez nesta edição da Copa do Mundo, Messi teve participação decisiva ao dar a assistência para o gol de Mac Allister. Julián Álvarez marcou um belo gol para recolocar a Argentina em vantagem sobre a Suíça durante a prorrogação, enquanto Lautaro Martínez fechou o placar.

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