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Fifa mudou regulamento para ter potências na semifinal da Copa do Mundo

Estratégia da entidade máxima evitou cruzamentos precoces entre os líderes

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 15:10
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Após vencer a Suíça, Argentina enfrentará a Inglaterra pelas semifinais da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Plano traçado pela Fifa nos bastidores evitou a queda precoce dos líderes do ranking no mata-mata da Copa (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A Fifa conseguiu exatamente o cenário que planejou para a reta final da Copa do Mundo de 2026. Uma mudança estratégica implementada no regulamento do mata-mata, anunciada ainda antes do sorteio dos grupos, funcionou perfeitamente e garantiu que as quatro seleções melhores posicionadas no ranking mundial chegassem vivas e se enfrentassem apenas nas semifinais.

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    Com as classificações consolidadas neste final de semana, os duelos de semifinal terão os confrontos gigantescos entre França x Espanha e Argentina x Inglaterra.

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    Argentina, Espanha, França e Inglaterra confirmam favoritismo e formam semifinais de peso na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Shaun Botterill / AFP)

    Como funcionou a estratégia da Fifa?

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    • A alteração no formato do chaveamento foi feita sob medida para blindar as principais potências e evitar que os líderes do ranking se eliminassem precocemente nas oitavas ou quartas de final.

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    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas Coex / AFP)

    A regra separou os lados da chave da seguinte forma:

    1. Argentina e Espanha foram colocadas em lados opostos do cruzamento. Caso avançassem liderando seus grupos, elas só poderiam se encontrar em uma eventual final.
    2. O mesmo desenho tático de bastidores foi aplicado para a França e para a Inglaterra.

    Como todas as quatro favoritas confirmaram as expectativas dentro das quatro linhas e avançaram no torneio, o topo do ranking da Fifa se manteve intacto e agora protagonizará dois dos maiores clássicos do futebol mundial valendo vaga na final do dia 19 de julho.

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