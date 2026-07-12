Fifa mudou regulamento para ter potências na semifinal da Copa do Mundo
Estratégia da entidade máxima evitou cruzamentos precoces entre os líderes
A Fifa conseguiu exatamente o cenário que planejou para a reta final da Copa do Mundo de 2026. Uma mudança estratégica implementada no regulamento do mata-mata, anunciada ainda antes do sorteio dos grupos, funcionou perfeitamente e garantiu que as quatro seleções melhores posicionadas no ranking mundial chegassem vivas e se enfrentassem apenas nas semifinais.
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Com as classificações consolidadas neste final de semana, os duelos de semifinal terão os confrontos gigantescos entre França x Espanha e Argentina x Inglaterra.
Como funcionou a estratégia da Fifa?
A alteração no formato do chaveamento foi feita sob medida para blindar as principais potências e evitar que os líderes do ranking se eliminassem precocemente nas oitavas ou quartas de final.
A regra separou os lados da chave da seguinte forma:
- Argentina e Espanha foram colocadas em lados opostos do cruzamento. Caso avançassem liderando seus grupos, elas só poderiam se encontrar em uma eventual final.
- O mesmo desenho tático de bastidores foi aplicado para a França e para a Inglaterra.
Como todas as quatro favoritas confirmaram as expectativas dentro das quatro linhas e avançaram no torneio, o topo do ranking da Fifa se manteve intacto e agora protagonizará dois dos maiores clássicos do futebol mundial valendo vaga na final do dia 19 de julho.
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