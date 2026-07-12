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Messi faz publicação após eliminação da Suíça para Argentina: 'Mais uma vez'

Argentina enfrentará Inglaterra na próxima quarta-feira (15)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/07/2026 11:21
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi utilizou as redes sociais para comemorar classificação
Messi utilizou as redes sociais para comemorar classificação (Foto: Thomas COEX / AFP)

Argentina está de volta à semifinal da Copa do Mundo e terá pela frente um adversário inédito para Lionel Messi, após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, no último sábado, o camisa 10 projetou o confronto com a Inglaterra e destacou o peso do encontro, já que será a primeira vez que enfrentará os ingleses ao longo da carreira. O ídolo argentino utilizou as redes sociais para comemorar a classificação.

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    • O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, contra a seleção inglesa. Confronto é válido pelas semifinais da Copa do Mundo. O vencedor disputará a tão esperada final contra o vencedor do duelo entre Espanha França, que está marcado para terça-feira (14), às 16h (de Brasília).

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    • Tradução: Mais uma vez tivemos que sofrer, mas essa equipe nunca deixa de acreditar. Estamos de volta entre os quatro melhores do mundo!!! Vamos, ca*****!!!!

    Após anotar oito gols durante toda competição, Lionel Messi disputa a artilharia do mundial com Kylian Mbappé, que, até o momento, acumula a mesma quantidade. Ambos também duelam pelo posto de maior artilheiro entre todas as edições. Pelo lado da Argentina, o camisa 10 soma um total de 21 recordes na história da Copa do Mundo.

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    Como foi Argentina x Suíça

    A Argentina saiu na frente da Suíça ainda no primeiro tempo das quartas de final da Copa do Mundo. Após um início equilibrado, a Albiceleste abriu o placar aos 10 minutos, quando Mac Allister aproveitou cobrança de escanteio de Messi e cabeceou para o fundo das redes.

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    A equipe suíça tentou reagir com finalizações de Sow, mas Dibu Martínez fez a defesa. Na etapa final, a Argentina desperdiçou boas oportunidades, enquanto a Suíça cresceu na partida e chegou ao empate aos 21 minutos com Ndoye. Pouco depois, Embolo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando os europeus com um jogador a menos.

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    Com vantagem numérica, a Argentina pressionou até o fim do tempo regulamentar, criou diversas chances com Messi e Mac Allister, mas parou em Kobel e levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Thiago Almada e Messi voltaram a exigir boas defesas do goleiro suíço, até que Julián Álvarez acertou um belo chute no ângulo aos 22 minutos para recolocar a Argentina em vantagem.

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    Já nos acréscimos, Lautaro Martínez aproveitou o rebote de Kobel após contra-ataque e marcou o segundo gol, garantindo a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça e a classificação da seleção argentina para a semifinal.

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    Messi faz publicação nas redes sociais destacando atuação da Argentina contra Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Messi faz publicação nas redes sociais destacando atuação da Argentina contra Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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