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Argentina bate Suíça, e jornais detonam VAR em polêmica: 'Fardo enorme'

Suíça classificou-se em primeiro colocado do Grupo B

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/07/2026 09:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina
Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina (Foto: Lars Baron/AFP)

A eliminação da Suíça para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo repercutiu de forma intensa na imprensa do país europeu. Após a derrota por 3 a 1, na prorrogação, na madrugada deste domingo (12), os principais jornais suíços lamentaram o resultado, classificaram a queda como "cruel" e apontaram a expulsão de Breel Embolo como o momento que mudou o rumo da partida.

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    • O atacante recebeu o segundo cartão amarelo aos 27 minutos do segundo tempo, justamente quando a Suíça atravessava seu melhor momento no jogo e havia acabado de empatar o placar. No lance, Embolo disputou a bola com Leandro Paredes. Inicialmente, o árbitro marcou falta para os suíços e advertiu o volante argentino com cartão amarelo. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem identificou simulação do atacante suíço, anulou a infração marcada e aplicou o segundo amarelo em Embolo, que acabou expulso.

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    Melhor momento da Suíça contra a Argentina no jogo

    Mesmo com um jogador a menos, a equipe comandada por Murat Yakin conseguiu resistir e levou a decisão para a prorrogação. No segundo tempo do tempo extra, Julián Álvarez acertou um belo chute para recolocar a Argentina em vantagem. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o terceiro gol e confirmou a classificação argentina para a semifinal da Copa do Mundo.

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    O tradicional jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) destacou que a expulsão de Embolo alterou completamente o cenário da partida e ressaltou que a revisão do VAR só aconteceu porque, inicialmente, o árbitro havia advertido Leandro Paredes.

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    Jornal da Suíça comenta eliminação para Argentina (Foto: Reprodução)
    Jornal da Suíça comenta eliminação para Argentina (Foto: Reprodução)

    - A expulsão de Embolo acabou se transformando em um fardo enorme para a seleção suíça.

    - O cartão vermelho só aconteceu porque Paredes também foi advertido com cartão amarelo. Se isso não tivesse ocorrido, o VAR não teria revisado o lance e Embolo não teria sido punido por simulação. Um desfecho amargo para o atacante, para a seleção suíça e para todos os torcedores que passaram a madrugada acordados acompanhando a partida.

    Manifestação e críticas à Embolo durante Argentina x Suíça

    Já a SRF adotou um tom crítico ao analisar a trajetória de Embolo no Mundial. O veículo afirmou que o atacante viveu um "começo inglório e um fim inglório" na competição, lembrando que ele enfrentou problemas para conseguir o visto de entrada nos Estados Unidos, foi o último jogador a se apresentar à concentração da seleção e ainda carregava o peso do pênalti desperdiçado diante da Inglaterra, nas quartas de final da Eurocopa de 2024.

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    Portal SRF dispara crítica em Suíça e Argentina (Foto: Reprodução)
    Portal SRF dispara crítica em Suíça e Argentina (Foto: Reprodução)

    - Às vezes, realmente vale a pena ler atentamente o livro de regras. Se Breel Embolo tivesse feito isso antes da Copa do Mundo, talvez não tivesse se jogado de forma tão evidente aos 70 minutos das quartas de final contra a Argentina.

    Eliminação dolorosa para os europeus

    Na região francófona da Suíça, a RTS também lamentou a eliminação e definiu o resultado como "cruel", destacando a atuação da equipe mesmo atuando com um jogador a menos diante da atual campeã mundial.

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    RTS declara 'cruel' a eliminação da Suíça para Argentina nas quartas da Copa (Foto: Reprodução)
    RTS declara 'cruel' a eliminação da Suíça para Argentina nas quartas da Copa (Foto: Reprodução)

    - Uma eliminação cruel. Não há outra forma de definir a queda da Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo.

    Próximo compromisso da Argentina após triunfo sobre Suíça

    A Argentina terá um próximo duelo contra a Inglaterra na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Confronto é válido pelas semifinais da Copa do Mundo. O vencedor disputará a tão esperada final contra o vencedor do duelo entre Espanha e França, que está marcado para terça-feira (14), às 16h (de Brasília).

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