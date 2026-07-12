Messi enquadra árbitro em Argentina x Suíça: 'Fala comigo direito' Camisa 10 argentino protagonizou discussão com o português João Pinheiro

Lionel Messi protagonizou um momento inusitado durante a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, neste sábado (12), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação da Albiceleste para a semifinal, o camisa 10 chamou a atenção por uma discussão com o árbitro português João Pinheiro durante o confronto.

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As câmeras da transmissão flagraram Messi apontando o dedo em direção ao juiz enquanto reclamava da arbitragem. De acordo com relato da ESPN Argentina, o craque cobrou mais respeito na forma como era tratado durante o jogo.

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— Fala comigo direito. Não me desrespeite, porque eu sempre falo com você com respeito — teria dito Messi ao árbitro.

Veja o vídeo:

😬👀 "Hablá bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien": Messi al árbitro Pinheiro reclamándole una falta. pic.twitter.com/kGlUhsSM8e — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 12, 2026

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Apesar da irritação, o capitão argentino manteve o foco na partida. O camisa 10 deu a assistência para o gol de Alexis Mac Allister, que abriu o placar para a Argentina, e ainda precisou de atendimento médico após sofrer um corte na região do olho direito durante o duelo.

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Messi também desperdiçou boas oportunidades para marcar, encerrando uma sequência de nove partidas consecutivas balançando as redes pela seleção argentina. Ainda assim, deixou o gramado comemorando a classificação para a semifinal do Mundial.

Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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Na prorrogação, a Argentina aproveitou a superioridade numérica após a expulsão de Breel Embolo e confirmou a vitória por 3 a 1, garantindo vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo.

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Agora, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Inglaterra na semifinal, em duelo marcado para a próxima quarta-feira (15), em Atlanta, valendo um lugar na decisão no Mundial.

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