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Messi enquadra árbitro em Argentina x Suíça: 'Fala comigo direito'

Camisa 10 argentino protagonizou discussão com o português João Pinheiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça
Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Lionel Messi protagonizou um momento inusitado durante a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, neste sábado (12), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação da Albiceleste para a semifinal, o camisa 10 chamou a atenção por uma discussão com o árbitro português João Pinheiro durante o confronto.

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    As câmeras da transmissão flagraram Messi apontando o dedo em direção ao juiz enquanto reclamava da arbitragem. De acordo com relato da ESPN Argentina, o craque cobrou mais respeito na forma como era tratado durante o jogo.

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    — Fala comigo direito. Não me desrespeite, porque eu sempre falo com você com respeito — teria dito Messi ao árbitro.

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    Apesar da irritação, o capitão argentino manteve o foco na partida. O camisa 10 deu a assistência para o gol de Alexis Mac Allister, que abriu o placar para a Argentina, e ainda precisou de atendimento médico após sofrer um corte na região do olho direito durante o duelo.

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    Messi também desperdiçou boas oportunidades para marcar, encerrando uma sequência de nove partidas consecutivas balançando as redes pela seleção argentina. Ainda assim, deixou o gramado comemorando a classificação para a semifinal do Mundial.

    Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça
    Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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    Na prorrogação, a Argentina aproveitou a superioridade numérica após a expulsão de Breel Embolo e confirmou a vitória por 3 a 1, garantindo vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo.

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    Agora, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Inglaterra na semifinal, em duelo marcado para a próxima quarta-feira (15), em Atlanta, valendo um lugar na decisão no Mundial.

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