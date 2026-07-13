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Mbappé alcança feito inédito antes da semifinal da Copa do Mundo

França enfrenta a Espanha na semifinal da Copa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/07/2026 08:30
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Mbappé conduzindo a bola em campo
Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé segue acumulando marcas históricas com a camisa da França. Na vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo, marcou um gol, deu uma assistência e alcançou um feito inédito pela seleção francesa. Mbappé tornou-se o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 100 participações diretas em gols.

  • Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.

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    • Mbappé soma 64 gols e 37 assistências pela seleção francesa. Além de ser o maior artilheiro da história da seleção, também ocupa o posto de maior garçom, consolidando ainda mais seu protagonismo na equipe comandada por Deschamps.

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    A Copa do Mundo tem sido especial para Mbappé. Logo na estreia, contra Senegal, o atacante marcou duas vezes e ultrapassou Olivier Giroud na artilharia histórica da França. Agora, chega às semifinais como o jogador mais decisivo da competição, com 11 participações em gols. São oito gols marcados, dividindo a artilharia do Mundial com Lionel Messi, além de três assistências.

    Apesar dos números expressivos, Mbappé evita colocar os recordes individuais acima dos objetivos coletivos. Após a classificação sobre o Marrocos, o atacante destacou que o potencial da atual geração francesa só será confirmado com conquistas.

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    – Esta equipe não é nem campeã do mundo, nem vice-campeã do mundo. Neste momento, não é a mais forte. É a equipe que tem mais potencial, aquela com a qual é mais fácil projetar o futuro, porque reúne muitas qualidades – disse Mbappé.

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    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé e Tchouaméni vão jogar a semifinal da Copa do Mundo pela França? Entenda

    A França deve ter Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni à disposição para a semifinal da Copa do Mundo, marcada para terça-feira (14), em Dallas, contra Espanha ou Bélgica. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

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    Mbappé chegou a preocupar na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, pelas quartas de final. O atacante ficou caído no gramado a cerca de 20 minutos do fim da partida e recebeu atendimento médico com uma bolsa de gelo sobre o pé direito. Apesar do susto, o camisa 10 tranquilizou a comissão técnica e pessoas próximas depois da classificação.

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    O entorno da seleção francesa tratou o problema como apenas uma pancada. O próprio Mbappé afastou uma preocupação maior ao comemorar com os torcedores franceses após o apito final, pulando e dançando depois da vaga na semifinal.

    O elenco francês recebeu folga nesta sexta-feira (10). A tendência é que Mbappé volte aos treinos no sábado, quando a comissão técnica poderá adaptar a carga de trabalho caso o atacante volte a sentir algum incômodo.

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    A França também espera contar novamente com Aurélien Tchouaméni. O volante sentiu os adutores antes das oitavas de final contra o Paraguai e não se recuperou a tempo de enfrentar o Marrocos nas quartas.

    Com cinco dias entre a classificação e a semifinal, o jogador do Real Madrid deve voltar a ficar à disposição de Didier Deschamps. Caso esteja em plenas condições, a expectativa é que ele retorne ao time titular. Tchouaméni deve ocupar a vaga de Manu Koné. Mesmo com boas atuações do meio-campista, Deschamps ainda vê o camisa 8 à frente na hierarquia da seleção.

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