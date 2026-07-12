Brasileiros lamentam classificação da Argentina: 'Não é mérito' Desempenho da equipe de Lionel Messi diante da Suíça gerou críticas

A classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais na madrugada deste domingo (12). Apesar da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal, muitos brasileiros minimizaram o desempenho da equipe de Lionel Messi e apontaram dificuldades da atual campeã mundial mesmo atuando com um jogador a mais durante parte do confronto.

➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Logo após o apito final, torcedores brasileiros comentaram o desempenho da seleção argentina. Enquanto parte das publicações classificou a vitória como pouco convincente, outros destacaram a competitividade da equipe e apostaram em uma vaga na decisão da Copa. Veja a repercussão:

continua após a publicidade

➡️Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

ganhar da suiça com um a mais e na prorrogaçao é obrigaçao, n merito, esse time da argentina é superestimado e vai passar vergonha contra um elenco grande — KingPanda (@kingpandabet) July 12, 2026

Não é possível que a Inglaterra perca pra isso, a Argentina só pegou seleção lixo e passou sufoco pra todas — fq flamenguista ⁸ ¹ (@Fqmengo) July 12, 2026

Argentina se arrastando igual o Brasil em 2014, vai perder nas semis e vai perder a disputa de 3° lugar, anota aí. — yuri (@yurimaktub) July 12, 2026

A Argentina tem algo que a Inglaterra não tem. Garra. Vai ser Argentina na final. — MaiconTábil (@maicon_rodrigue) July 12, 2026

a raça do julian Alvarez pra roubar a bola na prorrogação... ai vc olha pro vini e outros andando contra o Noruega KKKKKKKKKKKKKK, perninhas do krlh — blenin🥷🏻 (@crfbln10) July 12, 2026

Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Argentina foi para o intervalo com vantagem sobre a Suíça. Os europeus buscaram ser mais incisivos no início do duelo, mas a Albiceleste abriu o placar aos 10 minutos com Mac Allister aproveitando uma cobrança de escanteio de Messi e cabeceando na primeira trave para estufar as redes. A equipe de Burat Yakin tentou responder com uma finalização forte de fora da área de Sow, mas Dibu Martínez encaixou a bola nos braços.

Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

No início do segundo tempo, a Argentina desperdiçou grande chance com Molina sendo acionado por Messi e batendo cruzado pela linha de fundo ao invés de optar pelo passe para Julián Álvarez livre de marcação. A Suíça respondeu na sequência com Embolo sendo lançado no ataque e tocando para Ndoye finalizar, mas Lisandro Martínez travou o chute para impedir o gol do empate. Em outra chegada dos europeus, Ndoye recebeu cruzamento na área e cabeceou no cantinho para grande defesa de Dibu Martínez. E aos 21 minutos, Ndoye tabelou pelo lado esquerdo da área com Ricardo Rodríguez e bateu rasteiro para estufar as redes e deixar tudo igual no marcador. Mas o jogo virou com uma expulsão infantil de Embolo aos 27 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com um a mais, a Argentina voltou a pressionar, mas Messi desperdiçou uma grande chance ao ser lançado por Paredes na área e tentar encobrir Kobel, que impediu a pintura do camisa 10. Na sequência, Mac Allister recebeu um cruzamento na área de Nico González, mas a cabeçada saiu por cima da meta. E Messi criou uma nova oportunidade limpando a marcação adversária na entrada da área e chutando de perna direita, mas tirando tinta da trave da Suíça. E no último ataque do jogo, Lisandro Martínez deu um voleio após cobrança de escanteio, e Kobel fez grande defesa para levar o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, Thiago Almada criou duas boas chances no início do primeiro tempo, tendo chutado uma vez para defesa de Kobel e finalizado em outra oportunidade, mas balançando o lado de fora da rede adversária. No segundo tempo, Messi carregou uma bola da direita para o meio e soltou uma bomba para grande defesa de arqueiro rival. Mas aos 22 minutos, Julián Álvarez foi acionado de fora da área e bateu no ângulo para marcar um golaço. E em um contra-ataque nos acréscimos, Thiago Almada saiu cara a cara com Kobel, mas finalizou para defesa do goleiro suíço. No rebote, Lautaro Martínez chutou de perna direita para ampliar o marcador e dar números finais ao confronto.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável