Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos
França, Espanha, Inglaterra e Argentina reeditam marcas antigas e rivalidades
O chaveamento decisivo da Copa do Mundo de 2026 alcançou um patamar de prestígio poucas vezes visto no futebol. Após um hiato de 36 anos, o torneio terá novamente uma fase semifinal composta integralmente por equipes que já conquistaram o título mundial. Os duelos serão entre França x Espanha, nesta terça-feira, na cidade de Dallas, e Inglaterra x Argentina, na quarta-feira, em Atlanta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
O cenário atual também estabelece um recorde inédito: desde que a Fifa passou a formular o seu ranking de seleções, esta é a primeira vez que os quatro primeiros colocados confirmam o favoritismo e preenchem as vagas de semifinalistas.
O retrospecto das semifinais de elite
Ao longo de quase um século de competição, esta é apenas a terceira ocasião em que quatro seleções campeãs atingem juntas o penúltimo estágio do torneio:
- Em 1970: o Brasil bateu o Uruguai na semifinal por 3 a 1, enquanto a Itália despachou a Alemanha Ocidental por 4 a 3 no tempo extra.
- Em 1990: na última vez em que isso ocorreu, a Argentina eliminou a anfitriã Itália nas penalidades, e a Alemanha Ocidental avançou pelo mesmo método contra a Inglaterra.
O reencontro europeu em Dallas
O jogo de terça-feira entre França e Espanha coloca frente a frente duas equipes que protagonizaram um confronto eletrizante no ano passado, pelas semifinais da Liga das Nações. Naquela oportunidade, a Fúria abriu uma larga vantagem de 5 a 1 no segundo tempo, suportou a forte pressão de reação dos franceses e fechou o placar em um histórico 5 a 4 na Alemanha.
O clássico da rivalidade em Atlanta
Na quarta-feira, o gramado de Atlanta receberá mais um capítulo da rivalidade de alta tensão entre argentinos e ingleses, cujo histórico em Copas do Mundo reúne momentos inesquecíveis:
- 1962: primeiro embate, com vitória dos Leões por 3 a 1 na fase de grupos.
- 1966: o ex-meio-campista Antonio Rattin — que faleceu no último sábado aos 89 anos — virou o grande nome ao ser expulso. Inconformado, ele amassou a bandeira de escanteio com as cores britânicas e sentou-se no tapete real antes de deixar o campo.
- 1986: no primeiro confronto após o conflito das Malvinas, Diego Maradona decidiu o jogo por 2 a 1 com suas duas pinturas mais famosas: o gol contestado com a "Mão de Deus" e a arrancada antológica superando cinco atletas rivais.
- 1998 e 2002: a Argentina avançou nos pênaltis na França, e os ingleses deram o troco com um triunfo simples de 1 a 0 na Coreia e no Japão.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Adversárias, Inglaterra e Argentina fazem preparação parecida na Copa do MundoHá 1 hora
Fora de Campo
Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Tem jogo da Copa do Mundo hoje (13)? Veja datas e horáriosHá 2 horas
Fluminense
Cano comenta torcida pela Argentina na Copa do Mundo e inspiração para o FluminenseHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?Há 3 horas
Lancepédia
Artilheiro da Copa de 1978: Mario Kempes, da ArgentinaHá 4 horas
Mais LANCE!