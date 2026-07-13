Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos França, Espanha, Inglaterra e Argentina reeditam marcas antigas e rivalidades

O chaveamento decisivo da Copa do Mundo de 2026 alcançou um patamar de prestígio poucas vezes visto no futebol. Após um hiato de 36 anos, o torneio terá novamente uma fase semifinal composta integralmente por equipes que já conquistaram o título mundial. Os duelos serão entre França x Espanha, nesta terça-feira, na cidade de Dallas, e Inglaterra x Argentina, na quarta-feira, em Atlanta.

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Semifinal da Copa do Mundo do Mundo será disputada por quatro dos países mais tradicionais do futebo (Foto: Mauro Pimentel e Thomas Coex / AFP)

O cenário atual também estabelece um recorde inédito: desde que a Fifa passou a formular o seu ranking de seleções, esta é a primeira vez que os quatro primeiros colocados confirmam o favoritismo e preenchem as vagas de semifinalistas.

O retrospecto das semifinais de elite

Ao longo de quase um século de competição, esta é apenas a terceira ocasião em que quatro seleções campeãs atingem juntas o penúltimo estágio do torneio:

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Em 1970: o Brasil bateu o Uruguai na semifinal por 3 a 1, enquanto a Itália despachou a Alemanha Ocidental por 4 a 3 no tempo extra.

o bateu o na semifinal por 3 a 1, enquanto a despachou a por 4 a 3 no tempo extra. Em 1990: na última vez em que isso ocorreu, a Argentina eliminou a anfitriã Itália nas penalidades, e a Alemanha Ocidental avançou pelo mesmo método contra a Inglaterra.

O reencontro europeu em Dallas

O jogo de terça-feira entre França e Espanha coloca frente a frente duas equipes que protagonizaram um confronto eletrizante no ano passado, pelas semifinais da Liga das Nações. Naquela oportunidade, a Fúria abriu uma larga vantagem de 5 a 1 no segundo tempo, suportou a forte pressão de reação dos franceses e fechou o placar em um histórico 5 a 4 na Alemanha.

O clássico da rivalidade em Atlanta

Na quarta-feira, o gramado de Atlanta receberá mais um capítulo da rivalidade de alta tensão entre argentinos e ingleses, cujo histórico em Copas do Mundo reúne momentos inesquecíveis:

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Duelo entre ingleses e argentinos traz à tona marcas de Diego Maradona e momentos marcantes do passado (Foto: Acervo Lance!)

1962: primeiro embate, com vitória dos Leões por 3 a 1 na fase de grupos. 1966: o ex-meio-campista Antonio Rattin — que faleceu no último sábado aos 89 anos — virou o grande nome ao ser expulso. Inconformado, ele amassou a bandeira de escanteio com as cores britânicas e sentou-se no tapete real antes de deixar o campo. 1986: no primeiro confronto após o conflito das Malvinas, Diego Maradona decidiu o jogo por 2 a 1 com suas duas pinturas mais famosas: o gol contestado com a "Mão de Deus" e a arrancada antológica superando cinco atletas rivais. 1998 e 2002: a Argentina avançou nos pênaltis na França, e os ingleses deram o troco com um triunfo simples de 1 a 0 na Coreia e no Japão.

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