França ultrapassa Argentina antes das semis; veja ranking da Fifa
Brasil está na quinta colocação do ranking
A Copa do Mundo de 2026 chegou às semifinais com um cenário raro na história do futebol. Além de garantirem vaga entre os quatro melhores da competição, França, Argentina, Espanha e Inglaterra também ocupam as quatro primeiras posições do ranking da Fifa, reforçando o domínio das principais seleções do planeta no torneio.
O ranking da entidade, atualizado em tempo real durante a Copa do Mundo, passou por mudanças ao longo do mata-mata e colocou a França na liderança, seguida por Argentina, Espanha e Inglaterra. A classificação oficial será divulgada pela Fifa apenas após o encerramento da atual janela internacional, mas o desempenho no Mundial já reflete diretamente na pontuação das seleções.
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A campanha francesa é a principal responsável pela mudança na liderança. Os comandados de Didier Deschamps venceram todos os compromissos no mata-mata até aqui, eliminando Suécia, Paraguai e Marrocos, resultados que fizeram a equipe ultrapassar a Argentina na classificação ao vivo da Fifa.
A atual campeã mundial aparece logo atrás. Mesmo invicta na Copa do Mundo e classificada às semifinais após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça, a Argentina perdeu a liderança do ranking em razão da combinação de resultados e da atualização do sistema de pontuação utilizado pela entidade.
A Espanha, terceira colocada, também chega embalada. A equipe de Luis de la Fuente eliminou Áustria, Portugal e Bélgica, ampliou sua sequência invicta e segue como uma das favoritas ao título.
Fechando o top 4 aparece a Inglaterra. A seleção comandada por Thomas Tuchel passou por RD Congo, México e Noruega para voltar às semifinais e permanece entre as quatro melhores seleções do ranking mundial.
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Confira o top 10 do ranking da Fifa antes das semifinais da Copa do Mundo:
- França
- Argentina
- Espanha
- Inglaterra
- Brasil
- Marrocos
- Portugal
- Bélgica
- Holanda
- México
Entre as dez primeiras colocadas do ranking, apenas quatro seguem vivas na disputa pelo título mundial. Portugal caiu para a Espanha nas oitavas de final, o Brasil foi eliminado pela Noruega, a Bélgica perdeu para a Espanha, enquanto a Holanda deu adeus ao torneio diante do Marrocos. O México caiu para a quarta colocada do ranking, Inglaterra.
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O cenário chama atenção porque reúne exatamente as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa entre as semifinalistas do Mundial. O feito evidencia a força das principais potências do futebol internacional e aumenta a expectativa para os confrontos entre França e Espanha, além de Inglaterra e Argentina, que definirão os finalistas da Copa do Mundo de 2026.
Como é calculado o ranking da Fifa
O Ranking Mundial da Fifa é calculado por meio do sistema SUM, adotado pela entidade desde 2018. Diferentemente do modelo anterior, que utilizava médias de resultados, o método atual soma ou retira pontos após cada partida disputada por uma seleção.
O cálculo leva em consideração o resultado do jogo, a força do adversário, a importância da competição e a expectativa de vitória de cada equipe antes da bola rolar. Dessa forma, triunfos sobre seleções mais bem colocadas e em torneios de maior peso, como a Copa do Mundo, rendem uma pontuação significativamente maior.
Durante a Copa do Mundo, o ranking é atualizado em tempo real após cada partida, embora a Fifa publique a classificação oficial apenas ao fim da Data Fifa ou da competição. Jogos do Mundial possuem um dos maiores pesos do sistema de pontuação, o que faz com que vitórias e eliminações provoquem mudanças importantes na tabela. Por isso, é comum que seleções avancem ou percam posições ao longo do torneio antes da divulgação oficial do ranking atualizado.
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