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França ultrapassa Argentina antes das semis; veja ranking da Fifa

Brasil está na quinta colocação do ranking

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/07/2026 10:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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França se isola na liderança do ranking (Foto: Shaun Botterill / AFP)
França se isola na liderança do ranking (Foto: Shaun Botterill / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 chegou às semifinais com um cenário raro na história do futebol. Além de garantirem vaga entre os quatro melhores da competição, França, Argentina, Espanha e Inglaterra também ocupam as quatro primeiras posições do ranking da Fifa, reforçando o domínio das principais seleções do planeta no torneio.

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    • O ranking da entidade, atualizado em tempo real durante a Copa do Mundo, passou por mudanças ao longo do mata-mata e colocou a França na liderança, seguida por Argentina, Espanha e Inglaterra. A classificação oficial será divulgada pela Fifa apenas após o encerramento da atual janela internacional, mas o desempenho no Mundial já reflete diretamente na pontuação das seleções.

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    Ranking da Fifa atualizado após vitória da Argentina contra a Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo
    Ranking da Fifa atualizado após vitória da Argentina contra a Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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    • A campanha francesa é a principal responsável pela mudança na liderança. Os comandados de Didier Deschamps venceram todos os compromissos no mata-mata até aqui, eliminando Suécia, Paraguai e Marrocos, resultados que fizeram a equipe ultrapassar a Argentina na classificação ao vivo da Fifa.

    A atual campeã mundial aparece logo atrás. Mesmo invicta na Copa do Mundo e classificada às semifinais após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça, a Argentina perdeu a liderança do ranking em razão da combinação de resultados e da atualização do sistema de pontuação utilizado pela entidade.

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    A Espanha, terceira colocada, também chega embalada. A equipe de Luis de la Fuente eliminou Áustria, Portugal e Bélgica, ampliou sua sequência invicta e segue como uma das favoritas ao título.

    Fechando o top 4 aparece a Inglaterra. A seleção comandada por Thomas Tuchel passou por RD Congo, México e Noruega para voltar às semifinais e permanece entre as quatro melhores seleções do ranking mundial.

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    Confira o top 10 do ranking da Fifa antes das semifinais da Copa do Mundo:

      1.
    1. França
      2. 2.
    2. Argentina
      3. 3.
    3. Espanha
      4. 4.
    4. Inglaterra
      5. 5.
    5. Brasil
      6. 6.
    6. Marrocos
      7. 7.
    7. Portugal
      8. 8.
    8. Bélgica
      9. 9.
    9. Holanda
      10. 10.
    10. México

    Entre as dez primeiras colocadas do ranking, apenas quatro seguem vivas na disputa pelo título mundial. Portugal caiu para a Espanha nas oitavas de final, o Brasil foi eliminado pela Noruega, a Bélgica perdeu para a Espanha, enquanto a Holanda deu adeus ao torneio diante do Marrocos. O México caiu para a quarta colocada do ranking, Inglaterra.

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    O cenário chama atenção porque reúne exatamente as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa entre as semifinalistas do Mundial. O feito evidencia a força das principais potências do futebol internacional e aumenta a expectativa para os confrontos entre França e Espanha, além de Inglaterra e Argentina, que definirão os finalistas da Copa do Mundo de 2026.

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    Como é calculado o ranking da Fifa

    O Ranking Mundial da Fifa é calculado por meio do sistema SUM, adotado pela entidade desde 2018. Diferentemente do modelo anterior, que utilizava médias de resultados, o método atual soma ou retira pontos após cada partida disputada por uma seleção.

    O cálculo leva em consideração o resultado do jogo, a força do adversário, a importância da competição e a expectativa de vitória de cada equipe antes da bola rolar. Dessa forma, triunfos sobre seleções mais bem colocadas e em torneios de maior peso, como a Copa do Mundo, rendem uma pontuação significativamente maior.

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    Durante a Copa do Mundo, o ranking é atualizado em tempo real após cada partida, embora a Fifa publique a classificação oficial apenas ao fim da Data Fifa ou da competição. Jogos do Mundial possuem um dos maiores pesos do sistema de pontuação, o que faz com que vitórias e eliminações provoquem mudanças importantes na tabela. Por isso, é comum que seleções avancem ou percam posições ao longo do torneio antes da divulgação oficial do ranking atualizado.

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