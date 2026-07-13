Supercomputador aponta qual será o campeão da Copa do Mundo Semifinais serão realizadas nesta semana

A Copa do Mundo está na reta final, e o supercomputador da Opta mostrou quem será o campeão e quais equipes devem estar na decisão do torneio. Entre as seleções que restam, estão Argentina, Espanha, França e Inglaterra, que farão as semifinais na próxima terça-feira (14) e quarta-feira (15).

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Antes do início da competição, a ferramenta simulou diversas vezes os confrontos e probabilidades, e os quatro times que mais figuraram entre os semifinalistas foram exatamente os que, de fato, estão na disputa. No escopo das últimas fases, a tecnologia detectou, em 25.000 simulações, que a França foi finalista em 57,7% delas. A equipe de Kylian Mbappé, em cerca de um terço dessas previsões, consagrou-se campeã.

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Segundo o supercomputador, a Espanha é a segunda favorita para levantar a taça. O time comandado por Luis De La Fuente tem 42,3% de chances de chegar à final e 23,4% de conquistar o bicampeonato mundial.

Lionel Messi e Kylian Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

Fifa mudou regulamento para ter potências na semifinal da Copa do Mundo

A Fifa conseguiu exatamente o cenário que planejou para a reta final da Copa do Mundo de 2026. Uma mudança estratégica implementada no regulamento do mata-mata, anunciada ainda antes do sorteio dos grupos, funcionou perfeitamente e garantiu que as quatro seleções melhores posicionadas no ranking mundial chegassem vivas e se enfrentassem apenas nas semifinais.

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Com as classificações consolidadas neste final de semana, os duelos de semifinal terão os confrontos gigantescos entre França x Espanha e Argentina x Inglaterra.

Como funcionou a estratégia da Fifa?

A alteração no formato do chaveamento foi feita sob medida para blindar as principais potências e evitar que os líderes do ranking se eliminassem precocemente nas oitavas ou quartas de final.

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A regra separou os lados da chave da seguinte forma:

1 . Argentina e Espanha foram colocadas em lados opostos do cruzamento. Caso avançassem liderando seus grupos, elas só poderiam se encontrar em uma eventual final. 2 . O mesmo desenho tático de bastidores foi aplicado para a França e para a Inglaterra.

Como todas as quatro favoritas confirmaram as expectativas dentro das quatro linhas e avançaram no torneio, o topo do ranking da Fifa se manteve intacto e agora protagonizará dois dos maiores clássicos do futebol mundial valendo vaga na final do dia 19 de julho.

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