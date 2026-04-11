Web reage a expulsão no Gre-Nal: 'Lance criminoso'

Aos 47 minutos do segundo tempo do Gre-Nal, que acontece no Beira Rio, o jogador Viery, do Grêmio, foi expulso após chutar a canela de Thiago Maia, por trás. Confira como a web reagiu a expulsão do atleta.

continua após a publicidade

Veja como os internautas reagiram:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho 2025 Final - Estádio Beira-Rio lotado no Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

🤑 Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O jogo entre Internacional e Grêmio, válido pela 11° rodada do Brasileirão, terminou em 0 a 0. Com chances para ambos os lados, o empate persistiu no placar, em um duelo que ficou muito marcado pela grande quantidade de faltas.

Ao todo, foram 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho.

Com o término da partida, o Internacional fica na 13° posição na tabela do Campeonato Brasileiro 2026, enquanto o Grêmio fica com o 11° lugar. Entre os rivais do Rio Grande do Sul, está o Vasco, que empatou com o Remo em 1 a 1, no Mangueirão, pela mesma rodada do torneio.

continua após a publicidade

Com a vitória do Santos, sobre o Atlético-MG, apenas o Botafogo pode ultrapassar as equipes, mas para isso, precisa vencer seu duelo contra o Coritiba, que acontece neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Uma vitória de Grêmio ou Inter teria garantido, no mínimo, a sétima colocação do campeonato durante a noite deste sábado (11).

Confira também:

➡️ Músicas oficiais da Copa do Mundo: o ranking histórico e os hinos de 2026