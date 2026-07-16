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Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube

Argentino de 51 anos deixou o Tricolor em março e vai trabalhar no futebol mexicano pela primeira vez

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/07/2026 23:13
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Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O argentino Hernán Crespo, ex-treinador do São Paulo, foi anunciado por um novo clube: o Atlas, do México, que divulgou a contratação na noite desta quinta-feira (16). O vínculo do comandante de 51 será válido por duas temporadas, ou seja, até 2028, e já comandará o clube já no Apertura do Campeonato Mexicano.

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    Crespo chega para a vaga de Diego Cocca, que deixou o time mexicano há poucos dias e a diretoria agiu rápido para acertar o acordo com o argentino. Esta será a primeira vez que o treinador trabalhará no futebol mexicano.

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    Saída de Crespo do São Paulo

    Crespo deixou o comando do São Paulo no dia 9 de março. Com o técnico, também deixaram o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

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    • A saída aconteceu principalmente pela diretoria tricolor se incomodar com algumas decisões do treinador, além do fato de entender que Crespo estava desalinhado com as expectativas do clube.

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    Somando as duas passagens de Crespo no Tricolor, foram 99 partidas sob o comando do argentino, com 45 triunfos, 26 empates e 28 derrotas. Crespo ainda se ausentou em quatro jogos por motivos de saúde em 2021 — todos com Juan Branda no banco (dois empates e duas derrotas).

    Campeão paulista em 2021, Crespo assumiu o São Paulo em julho de 2025 para sua segunda passagem. Comandou o time em 46 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

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