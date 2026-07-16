Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube
Argentino de 51 anos deixou o Tricolor em março e vai trabalhar no futebol mexicano pela primeira vez
O argentino Hernán Crespo, ex-treinador do São Paulo, foi anunciado por um novo clube: o Atlas, do México, que divulgou a contratação na noite desta quinta-feira (16). O vínculo do comandante de 51 será válido por duas temporadas, ou seja, até 2028, e já comandará o clube já no Apertura do Campeonato Mexicano.
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Crespo chega para a vaga de Diego Cocca, que deixou o time mexicano há poucos dias e a diretoria agiu rápido para acertar o acordo com o argentino. Esta será a primeira vez que o treinador trabalhará no futebol mexicano.
Saída de Crespo do São Paulo
Crespo deixou o comando do São Paulo no dia 9 de março. Com o técnico, também deixaram o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.
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A saída aconteceu principalmente pela diretoria tricolor se incomodar com algumas decisões do treinador, além do fato de entender que Crespo estava desalinhado com as expectativas do clube.
Somando as duas passagens de Crespo no Tricolor, foram 99 partidas sob o comando do argentino, com 45 triunfos, 26 empates e 28 derrotas. Crespo ainda se ausentou em quatro jogos por motivos de saúde em 2021 — todos com Juan Branda no banco (dois empates e duas derrotas).
Campeão paulista em 2021, Crespo assumiu o São Paulo em julho de 2025 para sua segunda passagem. Comandou o time em 46 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.
Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨🏫— Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026
Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV
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