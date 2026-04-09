Web vê falha de Weverton em City Torque x Grêmio: 'Tá difícil'

O Grêmio perdeu para o City Torque por 1 a 0, na última quarta-feira (8), em Montevidéu, no Uruguai, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Na ocasião, torcedores apontaram uma falha do goleiro Weverton no gol da equipe uruguaia.

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➡️ Veja gol em City Torque x Grêmio: Aguero abre o placar

O lance aconteceu aos três minutos do segundo tempo. Na ocasião, o atacante Obragón recebeu um lançamento preciso em velocidade e tocou para Aguero. O lateral sozinho finalizou forte para marcar no Centenário.

O arremate saiu com força, de forma rasteira, mas na direção do goleiro Weverton. Ao tentar realizar a defesa da finalização, o arqueiro não acertou o tempo da defesa e, assim, a bola passou por debaixo do corpo dele antes de entrar nas redes. Veja a repercussão abaixo:

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Grêmio começa atrás na Sul-Americana

O resultado não foi o esperado pelo Tricolor gaúcho. A derrota no Uruguai fez a equipe do técnico Luiz Castro terminar a primeira rodada da Copa Sul-Americana na última colocação do Grupo F.

Além do Torque City, o Grêmio também irá enfrentar o Deportivo Riestra , da Argentina, e o Palestino, do Chile. O próximo desafio do time gaúcho será contra a equipe argentina, na terça-feira (14), às 19h (de Brasília), em Porto Alegre.

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