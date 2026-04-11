Grêmio e Internacional empatam em clássico de expulsão e pouca criatividade

O clássico Gre-Nal 452 terminou sem gols na noite deste sábado, no Beira-Rio, refletindo exatamente o que foi visto em campo: um jogo truncado, de pouca criatividade e raras oportunidades claras. Diante de 39.135 torcedores, Internacional e Grêmio protagonizaram um duelo mais físico do que técnico, marcado por forte disputa no meio-campo e excesso de faltas.

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Ao longo dos 90 minutos, as equipes encontraram muitas dificuldades para criar jogadas ofensivas consistentes. Faltou inspiração, sobrou marcação. O cenário ficou evidente também na quantidade de cartões: foram quatro amarelos para o Colorado e três para o Tricolor, além de uma expulsão que impactou o desfecho da partida.

O lance mais decisivo ocorreu já na reta final. Aos 43 minutos do segundo tempo, Viery foi expulso após uma entrada dura em Thiago Maia, deixando o Grêmio com um jogador a menos nos minutos finais. Mesmo com a vantagem numérica, o Internacional não conseguiu transformar a superioridade em pressão efetiva ou chances claras de gol.

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Aliás, as oportunidades foram escassas para os dois lados. Cada equipe teve apenas uma chance realmente perigosa durante todo o clássico. A melhor delas foi do Grêmio: após cobrança de escanteio, o próprio Viery subiu bem e cabeceou firme, obrigando Rochet a fazer uma importante defesa e evitar o que poderia ter sido o gol da vitória gremista.

Internacional comemora 20 anos do Mundial

Ainda sem um patrocinador máster, o Inter foi para o Gre-Nal com um patch especial no espaço de maior prestígio da camisa. A estampa trazia a inscrição "Campeão do Mundo", mas em japonês. Depois da partida, as camisas usadas pelos jogadores ficarão disponíveis em um leilão.

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A mensagem em japonês faz referência à camisa II do clube, branca, cujo lançamento acontecerá em maio. Ela fará homenagem aos 20 anos do título de campeão mundial — em 2006, o Inter venceu o Barcelona em Yokohama, no Japão, jogando de branco. Na sexta-feira (10), o clube fez pré-venda de 2006 camisas numeradas, e todas foram comercializadas.

Pouca criatividade deixa Grêmio e Internacional no meio da tabela

Com o empate, as duas equipes seguem próximas na tabela do Brasileirão após 11 rodadas, refletindo campanhas irregulares até aqui. O Grêmio ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos, enquanto o Internacional aparece logo atrás, em 13º, também com 13 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio terá um desafio fora de casa contra o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 18. Já o Internacional volta ao Beira-Rio para enfrentar o Mirassol, no dia 19, buscando reagir e subir na classificação.

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