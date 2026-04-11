Músicas da Copa funcionam como pontes geopolíticas e são fundamentais para criar uma identidade comum entre os países anfitriões.

Para 2026, a música "Somos Más" e o hino "Desire" refletem a diversidade cultural das nações-sede: EUA, Canadá e México.

As trilhas sonoras da Copa do Mundo transformaram-se em fenômenos musicais, sendo cruciais para a indústria fonográfica.

As trilhas sonoras da Copa do Mundo da Fifa ultrapassaram os limites das quatro linhas e transformaram o torneio em um verdadeiro fenômeno musical. O que antes era um protocolo burocrático e cerimonial tornou-se um dos principais motores da indústria fonográfica. Ao fundir os ritmos dos países anfitriões com a batida universal do pop, hinos inesquecíveis como "Waka Waka" de Shakira e "La Copa de la Vida" de Ricky Martin conseguiram redefinir a forma como o mundo consome o evento. Com refrões contagiantes desenhados matematicamente para ecoar nos estádios, essas músicas geram bilhões de visualizações nas plataformas de streaming e perpetuam a memória do campeonato por décadas. O Lance! relembra as músicas oficiais da Copa do Mundo.

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Para a edição de 2026, com sedes divididas entre Estados Unidos, México e Canadá, a curadoria musical precisava refletir a vasta diversidade cultural da América do Norte. O resultado prático dessa engenharia foi o lançamento de "Somos Más", uma faixa assinada pela emissora Telemundo que reúne Carlos Vives, Emilia, Wisin e Xavi. O hino mescla as batidas do reggaeton, do pop e das tradições caribenhas para abraçar frontalmente o público hispânico. Ao mesmo tempo, a Fifa oficializou a faixa "Desire", interpretada pelo britânico Robbie Williams ao lado da italiana Laura Pausini, apostando em um rock épico para transmitir uma mensagem global de união através do futebol.

O sucesso dessas trilhas exige o domínio de uma fórmula rítmica muito precisa. O mercado percebeu que um hino oficial precisa entregar arranjos de metais potentes para inflamar as arquibancadas, refrões repetitivos que sejam facilmente viralizados no TikTok e letras que misturem idiomas, como o inglês e o espanhol, permitindo que a mensagem seja compreendida de Paris a Tóquio. Além disso, as músicas atuam como uma poderosa ferramenta de diplomacia cultural, ajudando a criar uma identidade unificada entre nações-sede que, na prática, possuem políticas fronteiriças e culturas totalmente distintas.

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A linha do tempo dessas canções revela a evolução do marketing esportivo. Desde as experiências com o "El Rock del Mundial" no Chile, em 1962, até os espetáculos de abertura hiperproduzidos do século XXI, a música parou de ser apenas um acompanhamento para se tornar o evento principal. Hoje, os algoritmos e o engajamento nas redes sociais determinam quem gravará o tema do torneio, exigindo artistas com alcance global. Contudo, a tecnologia não pode comprar a aceitação popular: o teste de fogo ocorre no boca a boca das arquibancadas.

Com "Somos Más" já escalando rapidamente as paradas da Billboard e quebrando recordes de audições nas rádios latinas, o clima para o torneio de 2026 está definido. O mundo agora espera o apito inicial para descobrir se os novos hinos terão fôlego suficiente para ingressar no seletíssimo grupo das músicas inesquecíveis que a torcida escolhe cantar muito depois do final da partida.

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Músicas oficiais da Copa do Mundo: o ranking histórico e os hinos de 2026

A origem dos hinos: diplomacia cultural e a busca por refrões virais

As músicas da Copa do Mundo funcionam como pontes geopolíticas, utilizando o poder do entretenimento para mascarar tensões e construir uma narrativa de festa universal. Essa transição moderna começou de forma poética na Itália, em 1990. A canção "Un'estate Italiana", interpretada por Edoardo Bennato e Gianna Nannini, entregou uma melodia incrivelmente nostálgica e épica, capturando o romantismo daquele ciclo esportivo com uma precisão elogiada até hoje pela crítica europeia.

Oito anos depois, a indústria mudou o foco para a cultura das pistas de dança. Na França (1998), Ricky Martin sacudiu o planeta com "La Copa de la Vida". O refrão explosivo "Go, go, go! Ale, ale, ale!" não apenas introduziu os ritmos latinos na cultura de massa da época, mas determinou que todos os futuros hinos do torneio deveriam apresentar uma percussão marcante e um grito de guerra fácil de cantar. Em 2010, na África do Sul, Shakira elevou essa premissa ao limite absoluto, fundindo o ritmo camerunês tradicional do grupo Zangaléwa ao pop ocidental para construir o mega hit "Waka Waka".

Itália 1990: "Un'estate Italiana" definiu o tom nostálgico e grandioso das trilhas europeias.

"Un'estate Italiana" definiu o tom nostálgico e grandioso das trilhas europeias. França 1998: "La Copa de la Vida" inaugurou a era do pop latino globalizado e dos refrões frenéticos.

"La Copa de la Vida" inaugurou a era do pop latino globalizado e dos refrões frenéticos. África do Sul 2010: Shakira fundiu raízes camaronesas à arquitetura pop moderna, estabelecendo a referência de engajamento do torneio.

A engenharia sonora por trás de "Somos Más" e dos hinos de 2026

Com o torneio dividido pela primeira vez em três nações, a engenharia sonora para 2026 precisou diluir fronteiras. A principal resposta veio através de "Somos Más", lançada pela rede Telemundo durante o Billboard Latin Awards. A colaboração uniu o pop clássico de Carlos Vives, o trap de Emilia, a força urbana da dupla Wisin & Yandel e a energia do jovem cantor Xavi. Segundo a gravadora, a música foi desenhada para celebrar o poder cultural da enorme demografia hispânica que vive na América do Norte.

Além disso, a Fifa e o comitê organizador criaram o projeto de áudio Sonic ID. A iniciativa viajou pelas 16 cidades-sede para gravar os sons urbanos autênticos — desde os mariachis nos arredores do Estádio Azteca, no México, até as batidas de hip-hop das ruas de Nova York — integrando essas vinhetas nas transmissões dos jogos.

No campo institucional, a entidade oficializou o hino alternativo "Desire", uma parceria inusitada entre o britânico Robbie Williams e a italiana Laura Pausini. A faixa destoa da percussão caribenha e aposta em um rock de estádio denso, focado em transmitir uma mensagem sobre o amor ao esporte superar qualquer diferença.

A força latina: "Somos Más" aposta na união do pop com o reggaeton para abraçar os três países-sede da América do Norte.

"Somos Más" aposta na união do pop com o reggaeton para abraçar os três países-sede da América do Norte. Identidade sonora: O projeto Sonic ID mapeou o som das ruas nas 16 cidades para criar as vinhetas da transmissão.

O projeto Sonic ID mapeou o som das ruas nas 16 cidades para criar as vinhetas da transmissão. Aposta global: Robbie Williams e Laura Pausini trazem a força do rock épico europeu na canção oficial da Fifa, "Desire".

O ranking histórico com as 10 melhores músicas oficiais da Copa do Mundo

Uma trilha sonora bem-sucedida depende menos de arranjos complexos e muito mais da sua capacidade de emular o batimento acelerado da torcida. Analisando o impacto cultural a longo prazo, as reproduções em streaming e a memória afetiva do público, dez músicas sobreviveram ao tempo e se eternizaram como os hinos definitivos do torneio.

A liderança absoluta permanece inalterada. "Waka Waka" quebrou todos os recordes digitais imagináveis, somando mais de 3,8 bilhões de visualizações na internet e mantendo uma sobrevida invejável em cada nova edição da Copa. Em um fenômeno raro ocorrido também em 2010, a canção "Wavin' Flag", lançada por K'naan como peça promocional de um patrocinador, atropelou as expectativas e conectou-se de forma tão visceral com o público que hoje é lembrada como o genuíno hino emocional daquela edição.