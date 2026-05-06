Virginia Fonseca quebra silêncio e se pronuncia sobre rumores de término com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca decidiu colocar um ponto final nos rumores de crise em seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior. Nesta quarta-feira (6), ela afirmou publicamente que o namoro segue firme, apesar das especulações recentes.

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Durante abordagem de um jornalista, Virginia foi direta ao responder sobre o status da relação:

— Continua, gente, tá tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu tô lá em Madri com ele — afirmou.

A fala reforça que a influenciadora pretende se reencontrar com o atleta na Espanha, onde ele atua pelo Real Madrid.

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Nos últimos dias, o silêncio de Virginia nas redes sociais e algumas publicações feitas por familiares do casal haviam aumentado os rumores de um possível desgaste. As especulações, no entanto, não são recentes. Desde o início de abril, já circulavam informações de bastidores apontando uma possível instabilidade na relação.

Os boatos que circulavam eram que o namoro assumido publicamente em outubro de 2025 — atravessava um momento delicado, mas, ao menos por enquanto, Virginia opta por não alimentar os boatos e manter a discrição.

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O casal namorava desde outubro de 2025. (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora também reforçou o carinho pelo jogador ao ser questionada sobre seus sentimentos:

— Com certeza, ele é incrível. Sou apaixonada por ele — concluiu.

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