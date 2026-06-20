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João Fonseca garante feito inédito em Wimbledon

Brasileiro será cabeça de chave do terceiro Grand Slam da temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:01
Atualizado há 1 minutos
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O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
João Fonseca em jogo contra Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros(Foto: Thomas Samson / AFP)

A combinação de bom desempenho e um pouco de sorte ajudou João Fonseca a alcançar um feito inédito em Wimbledon. Neste sábado (20), o tenista de 19 anos garantiu pela primeira vez na carreira uma vaga entre os cabeças de chave do Grand Slam disputado na grama. A oportunidade surge graças à posição "estratégica" do brasileiro no ranking da ATP.

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    A próxima atualização do ranking mundial o coloca na 27ª colocação. Com isso, como alguns tenistas à sua frente não participarão do torneio, Fonseca herda a cabeça de chave 24 e evita enfrentar outros favoritos até as oitavas de final.

    Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio neste ano. O brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. Ele repetiu o feito ainda no início de junho, quando esteve como cabeça de chave em Roland Garros.

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    O terceiro Grand Slam da temporada está previsto para acontecer a partir do dia 29 de junho, quando começa a fase eliminatória. Assim como nos outros, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante.

    ➡️ João Fonseca vence e avança à final das duplas em Halle

    João Fonseca segue em busca de novo título nas duplas

    A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, ambos em 2026. Em fevereiro, o primeiro veio diante da torcida brasileira. Ao lado de Marcelo Melo, o tenista de 19 anos foi campeão do Rio Open – primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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    Desde então, o brasileiro não voltou a competir em duplas. Agora em Halle, a participação faz parte da preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, permitindo ao jovem ganhar mais ritmo nas quadras de grama.

    João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)
    João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)

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