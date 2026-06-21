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Reação de Suárez ao empate entre Uruguai e Cabo Verde chama atenção: 'Não pode'

Jogador acompanhou partida no estádio e ficou frustrado com resultado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 22:23
Atualizado há 2 minutos
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Luis Suárez esteve presente para assistir Uruguai x Cabo Verde (Foto: Reprodução)
Luis Suárez esteve presente para assistir Uruguai x Cabo Verde (Foto: Reprodução)

A seleção de Cabo Verde surpreendeu mais uma vez e, neste domingo (21), realizou mais um feito histórico. Pelo segundo jogo do Grupo H da Copa do Mundo, os cabo-verdianos seguraram mais um empate, desta vez contra o Uruguai, por 2 a 2. O resultado abre margem para que a equipe do menor país da competição consiga ser a grande zebra e avance para o mata-mata, enquanto o Uruguai fica em uma situação complicada, podendo ser eliminado na próxima rodada, contra a Espanha.

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    • O atacante Luis Suárez, ídolo da seleção uruguaia e um dos melhores centroavantes do século, aproveitou a partida do país na cidade onde mora, em Miami, para acompanhar a partida no Estádio de Miami. A transmissão da partida mostrou as reações do jogador do Inter Miami durante o jogo e após o fim.

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    Luis Suárez frustrado com o empate entre Uruguai e Cabo Verde, pela Copa do Mundo 2026. (Imagem: Reprodução)
    Suárez reagindo ao jogo entre Uruguai e Cabo Verde. (Imagem:Reprodução)

    As expressões de tristeza e preocupação de Suárez, que foi ao estádio usando uma camisa do meia Nicolás De La Cruz, do Flamengo, chamaram atenção na web. A maior parte dos torcedores acredita que Suárez não poderia ficar fora da seleção, e que faria diferença se estivesse em campo. Confira:

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    Entenda por que Suárez não joga mais pela seleção uruguaia

    Suárez chegou a anunciar publicamente a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás e disse que, caso o Uruguai precisasse dele, estaria disponível e jamais negaria a oportunidade. O jogador poderia atuar pela quinta vez na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Marcelo Bielsa não levou o jogador, o que dividiu a opinião dos torcedores uruguaios.

    O atacante Luis Suárez defendendo a seleção uruguaia em 2019 (Foto: FramePhoto/Folhapress)
    O atacante Luis Suárez defendendo a seleção uruguaia em 2019 (Foto: FramePhoto/Folhapress)

    Suárez não é convocado para a seleção uruguaia desde 2024, no que ficou marcado como o último jogo do craque pelo selecionado do país. A partida terminou em 0 a 0. Na época, o jogador entrou em campo emocionado com as homenagens que recebeu.

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    — No momento em que Suárez nos comunicou, na partida de despedida que foi realizada, que ele preferia deixar seu espaço na equipe, entre outros argumentos, disse publicamente que queria favorecer o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram alternativas para sua posição — relembrou Bielsa.

    O treinador minimizou a possibilidade de que teria preterido Suárez por algum problema pessoal com o jogador, e reforçou que preferiu levar outros atacantes mais jovens, como Darwin Nunez, Viñas e Rodrigo Aguirre.

    Luis Suárez é o maior artilheiro do Uruguai, com 69 gols marcados em 143 partidas disputadas com a camisa Celeste. O atacante estreou pela primeira vez pela seleção do país em 2007, contra a Colômbia, e se fez sua última partida contra o Paraguai, em 2024. 

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